Luka VAT była wielkości budżetu państwa

Luka VAT była wielkości rocznego budżetu państwa i wynieść mogła około 250 mld zł - powiedziała w RMF FM była wiceminister finansów z rządu PO-PSL Elżbieta Chojna-Duch.

Najważniejsze jest to, że ta luka VATbyła ogromna. Była wielkości budżetu, polskiego budżetu, rocznego budżetu. Liczmy 250 mld zł, a budżet wynosi 200-300 mld zł w zależności czy po stronie wydatków czy po stronie dochodów - powiedziała Chojna-Duch w RMF FM. - Załóżmy, że nawet pół budżetu, to jest to bardzo duża kwota można sfinansować wszystko - dodała.