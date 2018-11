MSZ ostrzega turystów przed wyjazdem na Ukrainę

MSZ, które odradza Polakom podróże do ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego, i na tereny rozgraniczenia wojsk, przypomniało w zaktualizowanym komunikacie dla podróżnych, że od godz. 9 w środę obowiązuje w tych dwu oraz ośmiu innych obwodach stan wojenny.

MSZ zaznacza, że na objętych stanem wojennym obszarach może zostać ograniczona swoboda poruszania się, a także wprowadzony zakaz zgromadzeń i demonstracji oraz zmiany zasad dotyczących wjazdu i wyjazdu z terytorium Ukrainy.

Dotyczy to obwodów czernihowskiego, chersońskiego, charkowskiego, donieckiego, ługańskiego, mikołajewskiego, odeskiego, sumskiego, winnickiego i zaporoskiego. Stan wojenny ogłoszono na miesiąc - do 27 grudnia 2018 r.

Ministerstwo nie zmieniło swojej rekomendacji i odradza wszelkie podróże do znajdujących się poza kontrolą władz ukraińskich części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz terenów przyległych do linii rozgraniczenia wojsk oraz na Półwysep Krymski.

Odradza też podróże, które nie są konieczne, do części obu obwodów znajdujących się pod kontrolą władz ukraińskich.

MSZ wzywa również polskich obywateli, którzy znajdują się na pozostających poza kontrolą władz ukraińskich części tych obwodów oraz terenów przyległych do linii rozgraniczenia wojsk oraz na Krymie, do opuszczenia tych terenów. Na tym obszarze nie ma obecnie możliwości zapewnienia obywatelom polskim pomocy konsularnej - zaznacza resort.

„Na pozostałym obszarze Ukrainy MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności” - podkreśla resort.

„MSZ zaleca śledzenie komunikatów polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie informujących o zasadach wjazdu i pobytu cudzoziemców” - podano na stronie. MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie „Odyseusz”.

W informacji dla podróżnych MSZ zauważa, że na Ukrainie dochodziło w ostatnim czasie do ataków na miejsca odwiedzane przez polskich turystów - placówki, zabytki i miejsca pamięci związane z Polską, a w przestrzeni publicznej pojawiają się antypolskie hasła, symbole oraz demonstracje o antypolskim wydźwięku. „W trakcie podróży mogą wydarzyć się sytuacje o charakterze prowokacji, w szczególności w trakcie zgromadzeń publicznych. Zaleca się ich unikanie oraz podchodzenie z odpowiednim poszanowaniem do lokalnych symboli: flag, godła itp.” - rekomenduje MSZ.

Resort spraw zagranicznych zaznacza, że wskazówki należy traktować wyłącznie jako rekomendację - mają one charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. PAP/ as/