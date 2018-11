Firmy liczą, że automaty uwolnią je od podatków

Najnowsze technologie stają się jednym z głównych czynników zmian w obszarze podatków. Blisko połowa firm działających w Polsce uważa, że automatyzacja procesów podatkowych będzie miała znaczący wpływ na ich pracę w ciągu najbliższych kilku lat, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Gotowi na zmiany. Technologie podatkowe w firmach działających w Polsce”. 91% przedsiębiorstw spodziewa się, że nowe rozwiązania technologiczne pomogą w usprawnieniu procesu raportowania, a zdaniem 87% respondentów przyczynią się do zmniejszenia liczby ludzkich błędów.

Zaawansowane technologie podatkowe istotnie wpływają na otoczenie regulacyjne, prowadzą do zwiększenia znaczenia zespołów podatkowych w firmach, a także wymuszają na nich posiadanie zupełnie nowych kompetencji m.in. z zakresu IT oraz analizy dużych zbiorów danych. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG w Polsce, aż 91% firm twierdzi, że nowe technologie pomogą usprawnić pracę działu podatkowego w wielu obszarach. Podobny odsetek respondentów (87%) oczekuje, że nowe technologie przyczynią się do zmniejszenia liczby błędów ludzkich. Zaawansowane rozwiązania technologiczne pomogą także w zmniejszeniu zaangażowania pracowników w powtarzalne czynności. Przekonanie to jest zdecydowanie bardziej popularne wśród bardzo dużych firm, zatrudniających powyżej 500 osób, niż wśród małych podmiotów - czytamy w komunikacie.