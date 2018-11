Getin Noble Bank przyznaje: Klienci uciekają

Getin Noble Bank opublikował dzisiaj informację o wynikach w III kwartale. Odniósł się także do sytuacji, w jakiej znalazł się bank po 13 listopada.

W związku z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytuacji Banku powstał szum medialny, który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku. W wyniku tego notowania akcji Banku uległy znacznej przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku - napisano w raporcie. - Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne niezależne od banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientów, a wykonywane przez Bank operacje przebiegają sprawnie - dodano.

Getin podał, że na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji nie mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wyniki i sytuację finansową, jak również na realizację zaktualizowanego programu postępowania naprawczego i planu ochrony kapitału.

W połowie listopada Gazeta Wyborcza oraz Financial Times napisały, że Leszek Czarnecki zawiadomił prokuraturę o złożeniu mu przez przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego propozycji korupcyjnej w zamian między innymi za przychylność regulatora dla procesu restrukturyzacji Getin Noble Banku.

Za to wcześniej, w III kwartale tego roku, bankowi udało się ograniczyć straty. Wyniosła ona w tym okresie 14 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 72,1 mln zł. Wynik okazał się lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 18,7 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do straty netto za III kwartał, wahały się od 1,8 mln zł do 25,8 mln zł.

Linie przychodowe i koszty banku okazały się zgodne z konsensusem, pozytywne zaskoczenie związane jest z wysokością zawiązanych rezerw.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale spadł do 304,7 mln zł z 324 mln zł rok wcześniej i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 305,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 303-308,9 mln zł).

Wynik z prowizji spadł do 34,1 mln zł z 42,1 mln zł i także był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 34,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 32 mln zł do 37 mln zł).

Koszty w III kwartale 2018 roku wyniosły 220,6 mln zł i nie odbiegały od konsensusu na poziomie 222 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 138,7 mln zł, czyli były 2 proc. niższe od konsensusu odpisów na poziomie 141,3 mln zł.

Bank zapowiedział także, że główny akcjonariusz, Leszek Czarnecki, dołoży 100 mln zł kapitału. Ale to o wiele za mało, jak na potrzeby tej instytucji.

Luka kapitałowa Getin Noble Banku pod koniec września 2018 roku wyniosła około 900 mln zł - poinformował Karol Karolkiewicz, członek zarządu Getin Noble Bank.

Powiedział także, że od początku roku główny akcjonariusz zasilił bank kwotą 390 mln zł, co w połączeniu z obniżeniem minimalnych wymogów kapitałowych przyczyniło się do zmniejszenia luki kapitałowej o blisko 500 mln zł.

PAP, MS