Rewolucyjne zmiany w sprawie alimentów autorstwa Zbigniewa Ziobro przekazane do rządu

Pod obrady Rady Ministrów trafił przygotowany w resorcie Zbigniewa Ziobro projekt ustawy dotyczącej tzw. alimentów natychmiastowych. Dzięki rewolucyjnej wręcz inicjatywie ministra Ziobro przekazywanie alimentów będzie następowało nawet w ciągu kilku dni. Pomysł Zbigniewa Ziobro to w skrócie procedura uproszczona do tego stopnia, że dzieci, którym należą się alimenty, dostaną pieniądze szybko, nawet jeszcze zanim zapadnie stosowny wyrok sądu.

Przygotowane zmiany mają poprawić sytuację dzieci, które nie powinny ponosić konsekwencji tego, że między rodzicami doszło do konfliktu. Procedury trwały latami, a dzieci często cierpiały, bo jeden z rodziców musiał oszczędzać na dziecku, aby toczyć proces sądowy, płacić adwokatom. Chcemy, żeby ta mitręga sądowa przeszła do historii – mówił podczas prezentacji założeń projektu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Według szacunków na ten rok alimenty natychmiastowe wynosiłyby 460 zł na jedno dziecko, 840 - na dwoje, a 1140 zł – na troje. Dla porównania - średnia wysokość alimentów zasądzonych w 2016 r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej połowie 2017 r. – 590 zł.

Istotne w projekcie jest to, że uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania się wyższej kwoty alimentów w zwykłym postępowaniu. Każdy będzie mógł o nie zabiegać, choć po dłuższym czasie. Intencją wprowadzenia nowych, dodatkowych rozwiązań - alimentów natychmiastowych - jest to, by samotni rodzice w prosty i szybki sposób mogli otrzymać pieniądze.

Założeniem projektu zainicjowanego i opracowanego przez ministra Ziobro było nie tylko przyspieszenie, ale i uproszczenie procedury ubiegania się o ten rodzaj świadczeń. Będzie to możliwe m.in. dlatego, że ubiegający się o alimenty rodzice będą mogli składać łatwy w wypełnieniu pozew na gotowym formularzu w internecie, więc większość tych osób uniknie wydatków na adwokatów. Alimentacyjne nakazy zapłaty alimentów będą mogli wydawać także referendarze sądowi, co usprawni pracę sądów.

Po tym, jak projektem ws. alimentów natychmiastowych zajmie się Rada Ministrów, trafi on do dalszych prac legislacyjnych w parlamencie.

Projekt alimentów natychmiastowych jest kolejną inicjatywą ministra Zbigniewa Ziobro zmierzającą ku wydatnemu polepszeniu sytuacji dzieci i rodziców, nie otrzymujących na czas przysługujących im świadczeń.

Spektakularny efekt przyniosły przygotowane w ub. roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w egzekwowaniu obowiązku alimentacyjnego. Liczba osób uchylających się od zobowiązań, które trafiły do Krajowego Rejestru Dłużników bezpośrednio po wejściu w życie nowych przepisów, spadła we wrześniu 2017 r. prawie czterokrotnie – z 2500 do 650. Jednocześnie ściągalność alimentów do państwowego Funduszu Alimentacyjnego wzrosła aż o 116 proc.