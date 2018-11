Na polski rynek wchodzi IQOS 3 i IQOS 3 Multi

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., spółka zależna Philip Morris International Inc. (PMI), wprowadza na polski rynek innowacyjny produkt IQOS. Jest to urządzenie elektroniczne, które podgrzewa specjalnie zaprojektowane wkłady tytoniowe do temperatury znacznie niższej od temperatury spalania. Ponieważ IQOS podgrzewa tytoń nie spalając go, produkt nie wytwarza dymu ani popiołu, a…