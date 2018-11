MON przyspiesza zakup myśliwców

Szef MON Mariusz Błaszczak polecił Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyśpieszenie realizacji programu zakupu samolotu myśliwskiego nowej generacji -poinformowało Centrum Operacyjne resortu obrony.

Resort obrony zapowiada, że pozyskany w przyszłości myśliwiec „będzie operować w środowisku antydostępowym i sieciocentrycznym oraz będzie współpracował z komponentem sojuszniczych wojsk lotniczych”.

Szef MON wielokrotnie zapowiadał, że jednym z jego priorytetowych zadań jest zastąpienie postsowieckiego sprzętu, w tym sprzętu lotniczego, który wykorzystywany jest przez Wojsko Polskie, na wyposażenie, które będzie odpowiadało zagrożeniom współczesnego pola walki. Modernizacja Sił Zbrojnych RP to niezwykle skomplikowany proces ze względu na lata zaniedbań związanych z zakupami nowoczesnego uzbrojenia - napisano w komunikacie.

MON poinformowało także, że szef resortu podpisał zarządzenie ustanawiające Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017- 2026.

Wzmocnienie potencjału bojowego oraz doskonalenie zdolności operacyjnych, w tym priorytetowe traktowanie północno-wschodniej flanki poprzez m.in. przyspieszenie formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, wzrost ukompletowania 16. Dywizji i odtworzenie pułku przeciwpancernego w Suwałkach - to główne założenia Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017- 2026” - czytamy w komunikacie.

Resort przypomina, że Program Rozwoju Sił Zbrojnych jest dokumentem niejawnym i stanowi podstawę dalszych szczegółowych prac planistycznych na kolejnych szczeblach kierowania i dowodzenia. Następnym krokiem będzie rozwinięcie i uszczegółowienie jego treści w formie pakietu tzw. planów pochodnych (zasadniczych i uzupełniających), w tym wydanie Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017-2026.

Pod koniec maja br. Rada Ministrów uchwaliła „Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026”. Dokument jest niezbędny do zawierania wieloletnich kontraktów. Uchwała stanowi podstawę do programowania rozwoju sił zbrojnych.

Obecnemu kierownictwu resortu obrony narodowej zależy, by w jak największym stopniu zmodernizować wyposażenie Wojska Polskiego oraz dokonać w nich niezbędnych zmian organizacyjnych, które pozwolą na skuteczną ochronę niepodległości naszego państwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic - czytamy dalej.

18 września br. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, projekt ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych. Projekt nowelizacji zakłada wydłużenie okresu planowania z 10 do 15 lat i aktualizację tych planów co 4 lata. 22 listopada br. projekt został rozpatrzony przez Senat.

Pozyskiwanie nowoczesnych technologii obronnych oraz zaawansowanych systemów uzbrojenia wymaga dłuższej perspektywy na planowanie środków. Wprowadzane zmiany dostosują narodowy cykl planowania do długookresowych inwestycji. Nowa ustawa zapewni też spójność z założeniami funkcjonującymi w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nowelizacja ustawy przyczyni się do uzyskania środków na długoterminowe programy modernizacyjne, co w dotychczasowej perspektywie planowania było bardzo utrudnione - podsumowano w materiale.