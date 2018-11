Londyn może wrócić do Europy przez EFTA

Norwegia może pomóc W. Brytanii, gdyby ta chciała powrócić do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) po wyjściu z Unii Europejskiej - powiedziała norweska premier Erna Solberg.

Reuters zwraca uwagę, że w Wielkiej Brytanii zwolennicy tzw. planu „Norwegia plus”, przewidującego powrót Zjednoczonego Królestwa do EFTA, której członkiem jest Norwegia, mówią, że może to być alternatywą dla porozumienia ws. Brexitu, jakie rząd Theresy May zawarł z Brukselą.

Solberg, zapytana, czy Norwegia poparłaby powrót Wielkiej Brytanii do EFTA, powiedziała: Jeśli naprawdę tego chcą, znajdziemy w przyszłości rozwiązania. Wielka Brytania jest największym partnerem handlowym Norwegii.

Reuters odnotowuje, że od czasu, gdy Brytyjczycy niewielką większością poparli Brexit w referendum, Solberg wyrażała zarówno wątpliwości, jeśli chodzi o powrót Wielkiej Brytanii do EFTA, jak i poparcie dla takiego rozwiązania.

Wielka Brytania wystąpiła z EFTA, by w 1973 r. przystąpić do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Norweska premier wyrażała w przeszłości obawę, że wielkość brytyjskiej gospodarki - piątej na świecie i drugiej w UE - i liczba ludności Wielkiej Brytanii - 66 mln - oznaczałyby radykalną zmianę EFTA w razie powrotu Zjednoczonego Królestwa do tego stowarzyszenia, w skład którego wchodzi obecnie Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein. Łączna populacja tych państw EFTA ro 14 mln.

PAP, MS