Orlen szuka elektromobilnych startupów

Uczestnicy programu Pilot Maker Elektro ScaleUp mogą uzyskać grant w wysokości do 550 tys. zł. Co najmniej 23 najlepsze innowacje zostaną wdrożone komercyjnie przez partnerów programu, w tym w PKN Orlen z wykorzystaniem zaplecza technologicznego i naukowego spółki.

Jak zapowiedział w środę PKN Orlen, spotkanie InfoDay dla startupów z segmentu elektromobilności zainteresowanych udziałem w programie akceleracyjnym Pilot Maker Elektro ScaleUp odbędzie 29 listopada w Warszawie.

Jego uczestnicy mają szansę na uzyskanie grantu w wysokości do 550 tys. zł. Co najmniej 23 najlepsze innowacje zostaną wdrożone komercyjnie przez partnerów programu, w tym w PKN Orlen - podkreślił płocki koncern. - W ramach programu, PKN Orlen poszukuje rozwiązań z takich obszarów, jak: car sharing pojazdów elektrycznych, rozwój i zarządzanie punktami ładowania, alternatywne systemy zasilania, big data, dynamiczna wycena usług czy systemy rozliczeń - wyjaśniła spółka.

PKN Orlen zaznaczył, iż będzie zaangażowany m.in. w nabór, selekcję, akcelerację, warsztaty oraz wsparcie mentorskie startupów.

Najlepsze pomysły mogą liczyć na implementację przy wykorzystaniu zaplecza technologicznego i naukowego koncernu - zapewniła spółka.

Jak anonsuje PKN Orlen, „podczas InfoDay przedstawiciele startupów dowiedzą się m.in., jak wyglądają poszczególne etapy projektu Pilot Maker Elektro ScaleUp oraz jego harmonogram”.

Wydarzenie będzie też okazją do spotkania z przedstawicielami firm występujących w charakterze odbiorców technologii - dodał płocki koncern.

PKN Orlen poinformował, iż InfoDay odbędzie się w czwartek w godz. 13 - 16. w warszawskim Centrum Konferencyjnym Nimbus przy Al. Jerozolimskich 98 w kompleksie biurowców Equator Office, w sąsiedztwie Dworca Warszawa Zachodnia. Spółka przypomniała, że program Pilot Maker Elektro ScaleUp jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Operatorem projektu Pilot Maker Elektro ScaleUp, wybranym przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu, jest firma doradcza techBrainers. Nabór zgłoszeń startupów potrwa do końca tego roku, natomiast pierwsza runda programu zakończy się do połowy przyszłego roku. Po stronie dużych firm do programu zgłosili się m.in. PKN Orlen, Tauron, Carrefour Polska, Siemens, Synerise oraz Larq.

Podczas konferencji inaugurującej program Electro ScaleUp, na początku listopada, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że celem jest połączenie potencjału startupów z dużymi firmami, ich infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami.

Wdrożenia, które powstaną dzięki programowi mogą zrewolucjonizować sposób podróżowania i być silnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki - dodała wówczas.

PAP, MS