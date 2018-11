Dania przeciw zasiłkom na dzieci pracowników z innych państw

Premier Danii Lars Lokke Rasmussen zaatakował w środę w Parlamencie Europejskim pracujących w jego kraju obywateli innych państw UE, którzy mimo że mają dzieci w swojej ojczyźnie, pobierają na nie zasiłki. Sprawa dotyczy również Polaków.

Szef duńskiego rządu mówił o tym podczas wystąpienia w ramach debaty na temat przyszłości Europy w europarlamencie. Uznał za niewłaściwe korzystanie przez pracowników spoza Danii z zasiłków na dzieci, gdy przebywają one w kraju pochodzenia.

W niektórych kluczowych obszarach trudno jest mi bronić zasad unijnych i wyjaśniać je. Nasze wysokie świadczenia na dzieci, finansowane z podatków, stają się nagle dostępne dla wszystkich pracujących w Danii, bez względu na to, czy dzieci tych osób mieszkają w Danii czy nie. Z naszej perspektywy to niesprawiedliwe. To ogromne wyzwanie dla naszego modelu społecznego - mówił do europosłów podczas sesji plenarnej w Brukseli Rasmussen.