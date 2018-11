Miliardy dla rozwijających się inteligentnie

W przyszłym roku z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) na przedsiębiorców i jednostki naukowe czeka - w co najmniej 27 nowych konkursach - minimum 6,1 mld zł dotacji - informuje w czwartkowym komunikacie resort inwestycji i rozwoju.

Zgodnie z informacją MIiR w ramach zaangażowania POIR w realizację rządowego Programu Dostępność Plus po raz pierwszy zaplanowano konkursy na rzecz projektów dotyczących zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na ten cel przeznaczono 190 mln zł. Ministerstwo wyjaśniło, że „największą alokację będą miały konkursy dla dostępności na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz badania na rynek - łącznie 150 mln zł”.

Liczymy na to, że nabory dedykowane realizacji programu Dostępność Plus spotkają się z dużym zainteresowaniem firm i przyczynią się do zwiększenia podaży nowoczesnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami - dodał Hamryszczak.