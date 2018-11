Polska jako jedna w Europie sprzedaje do Chin

Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który ma chińską zgodę na eksport mięsa drobiowego - mówił k minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister - pytany w Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma9 m.in o jego wizytę w Chinach, czy szuka nowych rynków zbytu, które zastąpią rynek rosyjski, często zamykany dla polskich rolników - powiedział, że rynek rosyjski jest chimeryczny i od dawna dla Polski zamknięty. Dodał, że w Rosji gospodarka jest fragmentem polityki, a od kogo kupować lub nie, decyduje Kreml.

Nie możemy być zależni od takiego rynku. Szczęśliwie, kiedy Rosjanie wprowadzali różnego rodzaju embarga i pokazali nam +gest Kozakiewicza+, to nasze rolnictwo było uzależnione od eksportu do Rosji tylko w 4 proc. My znaleźliśmy nowe rynki zbytu, szukaliśmy ich przez wiele lat. Minister Sawicki sporo zrobił, Jurgiel też dużo w tej materii robił - ocenił Ardanowski. - Mnie się udaje niektóre rzeczy finalizować. Na przykład jesteśmy jedynym krajem w Europie, który ma chińską zgodę na eksport mięsa drobiowego. Tylko Polska eksportuje do Chin. To jest rynek ogromny. Dlatego jak trzeba, ja natychmiast udałem się na rozmowy z ministrem rolnictwa, z ministrem ds. ceł Chin, po to żeby rozszerzyć, zarówno następne firmy, o następne produkty. Chińczycy kupują, ale nie tylko się na Chińczyków oglądamy. To jest i Azja, również kraje muzułmańskie, czyli kraje Zatoki Perskiej, Północnej Afryki - powiedział.