Przedsiębiorcze Polki opowiadają w USA o sukcesie

Przedsiębiorcze Polki i Amerykanki opowiadały o swoich sukcesach i stojących przed nimi wyzwaniach podczas gali Women Entrepreneurs Power Trip, zorganizowanej w środę w konsulacie RP w Nowym Jorku w związku z 100. rocznicą uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych.

W gali udział wzięła m.in. pełnomocniczka prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego, senator Anna Maria Anders.

Uczestniczki wydarzenia, zorganizowanego przez Polish & American Women Entrepreneurs (Polish & American WE), dawały przykłady strategii, jakie stosowały, by się przebić i zdobyć wysokie stanowiska w świecie korporacyjnym zdominowanym przez mężczyzn. Wskazywały na sukcesy w różnych dziedzinach.

Senator Anders uznała nowojorską konferencję za ważną. Specjalnego charakteru - dodała - nadaje spotkaniu fakt, że ma miejsce 100 lat od uzyskania przez kobiety prawa do głosowania i w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Reprezentuję Polskę w organizacji Women Political Leaders. Popieramy w niej głównie kobiety w polityce, zwłaszcza w krajach afrykańskich, na Bliskim Wschodzie, gdzie nie mają one takich szans jak my” - powiedziała PAP Anders. Jej zdaniem w Polsce kobiety nie mają takich problemów, jak te mieszkające w krajach objętych misją Women Political Leaders.

Jak informują organizatorki, Women Entrepreneurs Power Trip skupia najlepszych menedżerów i przedsiębiorców z Polski i USA. Wydarzenie wypełnią spotkania biznesowe, dyskusje m.in. o strategicznych wyzwaniach stojących przed kobietami oraz wizyty w przedsiębiorstwach technologicznych i start-upach na Brooklynie.

Według inicjatorek przedsięwzięcia z Polish & American WE spotkanie ma umożliwić Polkom dostęp do amerykańskich rynków i czerpanie z najlepszych praktyk międzynarodowego biznesu, a także pozwolić na wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy m.in. z przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami.

Prezes Polish & American WE Agata Golubiewska zaznaczyła, że uzyskania przez kobiety praw wyborczych dotyczył jeden z pierwszych dekretów podpisanych w niepodległej Polsce.

„Nasze wydarzenie dowodzi, jaką Polki stanowią siłę, jak są inspirujące, jakie mają kreatywne biznesy technologiczne, medyczne i wiele innych. Kobiety z Polski miały okazję się spotkać i nawiązują kontakty z tymi, które osiągają sukcesy w Stanach. Dążymy do tego, by się nawzajem wspierały, pomagały w rozwoju swoich biznesów i kariery zawodowej” - powiedziała PAP Golubiewska.

Podczas uroczystości wyróżniono dziennikarkę polskiego pochodzenia Ritę Cosby, która otrzymała nagrodę za całokształt osiągnięć zawodowych.

Wśród uczestniczek gali znalazły się m.in.: współzałożycielka i dyrektor generalna GLOV Monika Żochowska, prezes Insignes Labs Anna Ogar, dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Eliza Kruczkowska oraz dyrektor generalny Sarkli-Repechage Lydia Sarfati.

Polish & American WE, która jest organizacją non profit, skupia kobiety-przedsiębiorców z USA i Polski. Do jej zadań należy m.in. promowanie innowacyjności, wspomaganie specjalistek i właścicielek biznesów. Zapewnia też dostęp m.in. do programów edukacyjnych, sieci kontaktów i mentoringu. Angażuje się w rozwój gospodarczych, handlowych i finansowych relacji między USA i Polską.

Gala Women Entrepreneurs Power Trip została zorganizowana we współpracy m.in. z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz z polskim konsulatem generalnym w Nowym Jorku. Z Polski otrzymała także wsparcie od PLL LOT, KGHM Polska Miedź S.A. i PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

