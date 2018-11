W 2050 r. będą w Polsce elektrownie węglowe

Przyjęta przez Komisję Europejską strategia „Czysta planeta dla wszystkich” nie oznacza, że w Polsce w 2050 r. - kiedy KE chce osiągnąć „neutralność klimatyczną” w UE - nie będzie elektrowni węglowych - wynika z wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

To jest propozycja odchodzącej Komisji Europejskiej. W warunkach polskich nie przewiduję, że w 2050 r. nie będzie elektrowni węglowej w Polsce. Nie przewiduję, żeby dobre instalacje mogły być zamknięte - powiedział Tchórzewski na spotkaniu z dziennikarzami, zapytany o komentarz do opublikowanej wczoraj strategii neutralności klimatycznej do 2050 r.

Minister powiedział też, że Polska jest w „głębokich rozmowach” z Komisją Europejską, konsultuje wszystkie regulacje i „nie zaskakuje” jej projektem polityki energetycznej. Co do projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP) jest też konsensus w rządzie, zapewnił.

Z kolei wiceminister Grzegorz Tobiszowski zapewniał, że w 2050 r. elektrownie będą mogły nadal korzystać z polskiego węgla.

Będziemy go mieli, planowane są inwestycje w śląskim i lubelskim zagłębiu. Prowadzone są analizy, czy jesteśmy w stanie zainwestować większe środki – wskazał. Możemy projektować rozwój Bogdanki. Planujemy w 2019 r. inwestycję w budowę nowej kopalni na Śląsku - powiedział także wiceminister.

Przedstawiona wczoraj przez KE wizja przyszłości neutralnej dla klimatu obejmuje prawie wszystkie dziedziny polityki Unii Europejskiej i jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C i próba obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C. Aby UE pozostała liderem w dziedzinie neutralności klimatycznej, musi osiągnąć to do 2050 r., uważa Komisja. Strategia nie określa wymiernych celów, ale tworzy wizję i wyznacza kierunek, podkreśliła jednocześnie.

Przedstawiony przez resort energii w ub. tygodniu projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60 proc. w 2030 r. oraz osiągnięcie 21 proc. udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r.

Na podst. ISBnews