PKO BP, PGNiG i KIR chcą zlikwidować problem haseł

PKO Bank Polski, PGNiG Obrót Detaliczny oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa podpisały list intencyjny dotyczący m.in. wdrożenia usługi mojeID, która pozwoli klientom na elektroniczne potwierdzanie tożsamości i tym samym ułatwi dostęp do wielu usług on-line, podał KIR. Porozumienie dotyczy także planowanych wdrożeń, m.in usług: Szafir, Qlips, WebPOS Paybynet.

Możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości jest kluczem do całego szeregu e-usług, który umożliwi kolejny etap cyfrowej ewolucji kraju. Jako największy bank działający na rodzimym rynku chętnie wdrażamy i testujemy nowatorskie rozwiązania. Obsługując kilka milionów aktywnych klientów internetowych, chcemy zapewnić im dostęp do nowych usług poprzez narzędzia spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Naszym celem jest popularyzacja cyfrowej tożsamości w świecie komercyjnym jak i eAdministracji - powiedział wiceprezes PKO BP Adam Marciniak.

PKO BP, jako pierwszy polski bank i dostawca tożsamości podpisał umowę z KIR dotyczącą możliwości korzystania z usługi mojeID przez klientów banku. Bank, wspólnie z KIR, pracuje nad pilotażowym wdrożeniem tej usługi, a PGNiG Obrót Detaliczny jest pierwszym podmiotem komercyjnym, który podpisał umowę jako dostawca usług, podano także.

Usługa ta wyeliminuje m.in. konieczność posiadania kolejnych loginów i haseł do różnych serwisów i pozwoli na przeniesienie do cyfrowego świata nowych usług, które wcześniej wymagały osobistej wizyty w urzędzie, punkcie obsługi czy umawiania się z kurierem.

Nowe rozwiązania cyfrowe pozwolą klientom PGNiG na wygodną i szybszą obsługę umów oraz dostęp do nowych usług. Dla nas z kolei to możliwość skutecznego dotarcia do odbiorców, którzy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych technologii. Chcemy być bliżej naszych klientów, by lepiej rozumieć ich potrzeby. W tym zdecydowanie pomoże nam usługa mojeID - powiedział wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Tadeusz Kuczborski. - W praktyce będzie oznaczać to, że zawierając umowę online klient będzie przekierowany na stronę banku, gdzie po zalogowaniu zaakceptuje potwierdzenie swojej tożsamości przez bank podmiotowi trzeciemu - czytamy dalej.