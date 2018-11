Niemcy dalej rżną głupa

Niemiecki chadecki minister gospodarki Peter Altmaier oświadczył w czwartek, że kwestia planowanego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec powinna być wyłączona z dyskusji, dotyczącej reakcji na rosyjskie działania w konflikcie wokół Krymu.

To są dwie różne dziedziny - powiedział Altmaier w programie „Morgenmagazin” niemieckiej telewizji publicznej ARD. Przypomniał jednocześnie o sankcjach, jakie Unia Europejska uchwaliła cztery lata temu w odpowiedzi na rosyjską aneksję Krymu.

Zostały one także wprowadzone w życie, i to we wszystkich szczegółach i także bardzo konsekwentnie - podkreślił.