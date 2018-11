Rośnie udział podatków w stosunku do PKB

Relacja podatków do PKB wzrosła w Polsce do 35,1 proc. w 2017 r. z 34,5 proc. rok wcześniej, natomiast średnia dla Unii Europejskiej wyniosła odpowiednio: 40,2 proc. wobec 39,9 proc. - podał Eurostat.

Relacja podatków do PKB znacząco różni się między krajami UE, przy czym największy udział podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do PKB zanotowano we Francji w 2017 roku (48,4 proc.), w Belgii (47,3 proc.) i Danii (46,5 proc.), następnie w Szwecji (44,9 proc.), Finlandii (43,4 proc.), Austrii i we Włoszech (po 42,4 proc.) jak również w Grecji (41,8 proc.). Na drugim końcu zestawienia jest Irlandia (23,5 proc.) and Rumunia (25,8 proc.), przed Bułgarią (29,5 proc.), Litwą (29,8 proc.) and Łotwą (31,4 proc.), notujących najniższy fiskalizm - czytamy w komunikacie.