Wreszcie! Benzyna zeszła poniżej 5 zł

Argumentów za wzrostem cen paliwa nie ma, jest za to wyraźny trend spadkowy, który już dotarł na polskie stacje paliw, gdzie średnia cena benzyny Pb95 spadła w tym tygodniu poniżej 5 zł/l - powiedział analityk rynku paliw e-petrol dr Jakub Bogucki.

Jak podkreślił analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki, „ropa, która od początku października straciła na wartości ponad 20 dol. i aktualnie kosztuje poniżej 60 dol. za baryłkę, pociągnęła za sobą spadki cen paliw na stacjach benzynowych, gdzie średnia ceny benzyny Pb95 spadły poniżej 5 zł za litr”.

W porównaniu do minionego tygodnia, w tym tygodniu na stacjach najbardziej potaniała benzyna Pb98, której średnia cena jest niższa o 6 groszy na litrze i wynosi średnio 5,31 zł. O 5 groszy mniej tankujący płacą także za litr Pb95, wycenianej przeciętnie na 4,99 zł za litr. Tym samym na większości stacji detaliczne ceny benzyny 95-oktanowej powróciły do poziomów poniżej 5 złotych za litr, ostatni raz notowanych w maju tego roku. W ślad za taniejącymi benzynami spadła również o 2 grosze cena gazu samochodowego, za którego litr kierowcy płacą dziś przeciętnie 2,49 zł - poinformował Bogucki.

Mniej optymistyczne wiadomości analityk ma dla tankujących olej napędowy.

Bogucki podkreślił również, że argumentów za wzrostem cen paliwa nie ma.

Z jednej strony Arabia Saudyjska chce ograniczyć wydobycie surowca, z drugiej sama osiągnęła właśnie rekordowy poziom wydobycia. To trochę tak, jakby Saudyjczycy chcieli ograniczyć podaż ropy na rynku, ale cudzymi rękami. Decyzje w tej sprawie OPEC ogłosi 6 grudnia br. - dodał. - Tymczasem trzeba podkreślić, że mamy do czynienia z nadpodażą ropy na rynku, jaka miała miejsce w 2014 roku, kiedy to przypomnę - odnotowaliśmy spadki cen z poziomu 100 dol. za baryłkę do 30 dolarów. Wprawdzie tak dużej obniżki nie ma co się spodziewać, ale trend spadkowy jest wyraźny. A na horyzoncie nie widać nowych czynników działających na wzrost, takich jak np. sankcje wobec Iranu, które nie zadziałały - wyjaśnił analityk e-petrol.