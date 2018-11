Wirtualne szkolenia dla górników

Polska Grupa Górnicza (PGG) zamierza upowszechnić w szkoleniach BHP m.in. technologie wirtualnej rzeczywistości. W planach jest rozszerzenie wirtualnych ćwiczeń przede wszystkim o te stanowiska pracy, gdzie największe jest ryzyko wypadków powodowanych błędem ludzkim.

Pomysł wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do szkolenia i poprawy bezpieczeństwa pracowników powstał w Biurze BHP. Technologia pozwala na odzwierciedlenie świata rzeczywistego przy pomocy grafiki 3D i jego kreowanie w dowolny, drobiazgowy sposób. Osadzone w wirtualnym wyrobisku stanowisko pracy, które do złudzenia przypomina rzeczywiste, dzięki goglom VR przenosi pracownika w wybrane miejsca na dół kopalni - wyjaśnił rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Używane podczas takiego szkolenia kontrolery powodują interakcję z obrazem, co zwiększa zaangażowanie użytkownika w każdą wykonywaną czynność.

Rozwiązanie oparte na wirtualnej rzeczywistości wykorzystano m.in. tworząc projekt, model i scenariusz stanowiska obsługi przenośnika taśmowego. Ten rodzaj szkolenia VR umożliwia pracownikom nie tylko sprawdzenie swojej wiedzy z dziedziny BHP, ale też unaocznia wszystkie zagrożenia związane z obsługą i konserwacją takiego taśmociągu.

Dodatkową zaletą stworzonego wirtualnego stanowiska pracy do obsługi przenośników taśmowych jest to, że w szkoleniu może uczestniczyć pośrednio kilka osób. Przekaz obrazu z gogli VR na ekran pozwala szkolonym osobom obserwować zmagania kolegów, co ułatwia +własnoręczne+ wykonanie zadania - powiedział rzecznik.

Projekt przygotowali pracownicy Zakładu Informatyki i Telekomunikacji Grupy, którzy sami modelowali graficznie wykorzystane obiekty 3D. W dalszych planach jest rozszerzenie wirtualnych szkoleń o stanowiska pracy, gdzie największe jest ryzyko wypadku spowodowanego błędem człowieka.

Prace z wykorzystaniem VR do szkoleń BHP trwają w PGG, a dawnej w Kompanii Węglowej, od kilku lat. Najnowsze rozwiązanie to kolejny etap wdrożeń z zastosowaniem zestawu urządzeń mobilnych, możliwych do zainstalowania praktycznie w każdym pomieszczeniu.

(PAP)