8 polskich firm ma szansę na współpracę z Huyndaiem

Osiem polskich firm ma szansę dołączyć do grona dostawców fabryki Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) i KIA Motors Slovakia (KMS), podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Producentów czeka jeszcze finalny audyt.

W połowie listopada fabryki Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) i KIA Motors Slovakia (KMS) zawarły porozumienie o partnerstwie z Polską Grupą Motoryzacyjną (PGM). Na jego mocy PGM ma pośredniczyć w wyborze potencjalnych polskich dostawców do obu zakładów - czytamy w komunikacie.

W związku z tym, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, PGM zorganizowała w Ostrawie Seminarium Potencjalnych Dostawców Hyundai & Kia. W spotkaniu wzięło udział 12 polskich firm. Pięć z nich przeszło do kolejnego etapu weryfikacji, czyli audytu zaplanowanego na początek 2019 r. HMMC i KMS zakwalifikowały je jako potencjalnych dostawców TIER 1. Wśród nich są Sanok Rubber Company, FA Krosno oraz trzy spółki z grupy Boryszew Automotive Plastics. Trzy inne polskie firmy (m.in. Splast i Bozamet) pomyślnie przeszły pierwszy etap selekcji do współpracy z Hyundai i KIA w charakterze dostawcy TIER 2. Producenci będą rekomendowani wybranym dostawcom TIER 1 motoryzacyjnych gigantów, podano również.

Każda z wybranych firm ma już doświadczenie w pracy dla różnych koncernów motoryzacyjnych, ale dotychczas drzwi do fabryk koreańskich były przed nimi raczej zamknięte. Nowa strategia lokalizacji dostawców fabryk Hyundai Motor Group ułatwia sięganie po partnerów spoza Korei Południowej. Dzięki nawiązaniu współpracy HMMC i KMS z Polską Grupą Motoryzacyjną wśród nowych dostawców będzie więcej polskich firm - wyjaśnił dyrektor zarządzający PGM Bartosz Mielecki, cytowany w komunikacie. Polscy producenci części i komponentów oraz producenci form służących do wykonywania narzędzi do ich produkcji należą do ścisłej europejskiej czołówki. Polski przemysł motoryzacyjny zaopatruje w nie największe ośrodki samochodowe w Europie, m. in. Niemcy, Włochy i Wielką Brytanię. Za pośrednictwem swoich Zagranicznych Biur Handlowych obecnych już w 54 lokalizacjach na świecie Polska Agencja Inwestycji i Handlu będzie wytyczać nowe kierunki ich sprzedaży. Przejście procedur kwalifikacyjnych Hyundai i KIA będzie dodatkową rekomendacją jakości, pomocną w dalszej promocji polskiego sektora motoryzacyjnego - podsumował ekspert branży motoryzacyjnej PAIH Grzegorz Gałczyński.

Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez zagraniczne biura handlowe (ZBH) na całym świecie.

(ISBnews)