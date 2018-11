LOT nad Londynem lata cichutko

Polskie Linie Lotnicze LOT zajęły pierwsze miejsce w rankingu najcichszych przewoźników londyńskiego lotniska Heathrow - poinformował przewoźnik.

Jak dodano, LOT został wskazany przez port jako linia, która emituje najmniej hałasu; jest to możliwe m.in. dzięki nowoczesnym Boeingom 737 MAX 8.

Opublikowany przez Lotnisko Heathrow ranking FlyQuiet za III kw. br. daje LOT-owi pierwsze miejsce i 945 punktów w generalnej klasyfikacji 50 przewoźników, którzy latają regularnie na lotnisko Heathrow. Jest to najlepszy wynik LOT-u w historii programu FlyQuiet, a przewaga nad kolejną linią to prawie 30 punktów - poinformowała spółka w komunikacie.

Jak tłumaczy LOT, ze względu na natężenie ruchu i znajdującą się w sąsiedztwie Heathrow zabudowę mieszkalną zarządca jednego z największych lotnisk w Europie na bieżąco rozlicza przewoźników z poziomu emitowanego hałasu, uzależniając od tego wysokość opłat lotniskowych.

Jeszcze kilka lat temu LOT znajdował się na szarym końcu tej klasyfikacji. Poprawa nastąpiła, kiedy polski przewoźnik zaczął wykonywać połączenia do Londynu Heathrow samolotami Boeing 737-800 NG (zamiast B737-400). Kolejny awans w rankingu zapewniły LOT-owi Boeingi 737 MAX 8, które obecnie obsługują już wszystkie rejsy między Warszawą a Londynem Heathrow - czytamy.

Przypomniano, że pierwsi pasażerowie polecieli MAX-em na początku grudnia ubiegłego roku.

737 MAX 8, wyposażone w nowoczesne silniki CFM, pozwalają zredukować zużycie paliwa i dokuczliwy dla mieszkańców okolic lotnisk hałas. W skali roku to nie tylko wielomilionowe oszczędności dla linii lotniczej, ale również bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia ochrony środowiska, bo za mniejszym zużyciem paliwa zawsze idzie znacząco mniejsza emisja dwutlenku węgla. Nasz sukces w tym rankingu zawdzięczamy nowoczesnym samolotom, jak również naszym pilotom - powiedział dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki.

LOT tłumaczy, że jednym z parametrów branych pod uwagę w klasyfikacji FlyQuiet jest stosowanie procedury tzw. ustabilizowanego podejścia do lądowania (ang. Continuous descent approach - CDA). „Nasi piloci są w tym najlepsi, co pokazują statystyki FlyQuiet” - wskazał Kubicki.

LOT poprawił również punktualność, jeśli chodzi o połączenia do Londynu Heathrow. Spółka wyjaśniła, że udało się to uzyskać dzięki Boeingom 737 MAX 8.

Boeing 737 MAX 8 to najnowszy wąskokadłubowy samolot LOT-u, spółka posiada cztery samoloty tego typu.

Dostawa piątego samolotu zaplanowana jest w grudniu br. Zgodnie z umowami, do końca 2019 r. we flocie polskiego przewoźnika ma być 12 samolotów tego typu.

MAX posiada 186 foteli. Wnętrze kabiny pasażerskiej zostało zbudowane w formule Boeing Sky Interior, która bazuje na rozwiązaniach dreamlinera. MAX został wyposażony w dwa silniki nowej generacji CFM LEAP-1B, które dają mu zasięg 5750 km (o 2250 km więcej od Boeinga 737-400). Średnie zużycie paliwa jest niższe o ponad 20 proc. niż w 737-400 i 15 proc. mniejsze niż w B737 800 NG. Silniki umożliwiają redukcję hałasu o 40 proc. i znacznie niższą emisję CO2 w porównaniu do innych maszyn tej klasy, co umożliwia obniżenie ponoszonych opłat np. na lotnisku Heathrow.

Polski przewoźnik w rozkładzie posiada 105 połączeń. Od początku 2016 r. LOT ogłosił uruchomienie 64 bezpośrednich rejsów m.in. z Warszawy do Miami, Los Angeles, Newark, Seulu, Tokio i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark.

Flota przewoźnika to 75 samolotów, a do końca tego roku ich liczba wzrośnie do 80. W 2017 r. LOT przewiózł łącznie ponad 6,8 mln pasażerów, czyli o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. W tym roku przewoźnik spodziewa się przewieźć 8,9 mln pasażerów, a w 2019 r. przekroczyć 10 mln.

LOT jest częścią Polskiej Grupy Lotniczej, gdzie 100 proc. udziałów ma Skarb Państwa.

PAP, MS