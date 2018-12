Szczyt klimatyczny w Polsce to nie przypadek

Organizacja szczyt klimatycznego już po raz trzeci w Polsce to nie przypadek, ale dowód zaangażowania tego kraju na rzecz klimatu - powiedziała w sobotę w Katowicach przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Maria Fernanda Espinosa.

Przewodnicząca uczestniczyła w sobotę w ceremonii zamknięcia Conference of Youth (COY). To trzydniowe spotkanie zorganizowane przed rozpoczynającym się w niedzielę dwutygodniowym szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach - 24. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ po raz trzeci. Poprzednio takie konferencje odbyły się w Poznaniu (2008 r.) oraz w Warszawie (2013 r.).

To nie przypadek, że szczyt klimatyczny odbywa się w Polsce już po raz trzeci. To dowód zaangażowania tego kraju w działania na rzecz klimatu, a przykładem niezwykłego wysiłku tego państwa, by walczyć przeciwko zmianom klimatu, są Katowice - powiedziała Maria Fernanda Espinosa.

Wezwała też młodzież i społeczność międzynarodową do działania.

Mamy dowody naukowe na zmiany klimatyczne, które są przerażające. Wiemy, że w efekcie tych zmian miliony ludzi tracą dorobek życia, a kraje - to, co przez lata inwestowały w rozwój i infrastrukturę, jak niedawno Fidżi czy Dominikana z powodu cyklonu. Trzeba działać szybko i zdecydowanie, by zapewnić nam przetrwanie na naszej planecie” - powiedziała przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jeśli mamy tę wiedzę i mamy technologię, by walczyć ze zmianami klimatu, czemu nie działamy? Potrzebna jest wola polityczna, zaangażowanie i działanie. To jednak nie tylko odpowiedzialność państw i rządów, ale całego społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, młodzieży - dodała, podkreślając też ważną rolę władz lokalnych w tych działaniach.

Doskonale wiemy, że mamy spuściznę poprzemysłową, musimy poprawić jakość życia mieszkańców m.in. przez poprawę jakości powietrza. To wielkie wyzwanie, ale doświadczenia, które zdobywamy we współpracy z młodymi ludźmi to wielka wartość, którą my, jako zarządzający, chcemy zrealizować dla kolejnych pokoleń - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.