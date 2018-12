Karabinek GROT S już w sprzedaży

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Fabryka Broni „Łucznik” – Radom wyprodukowała kilkaset samopowtarzalnych karabinków MSBS GROT S16-M1.

Broń ta jest przeznaczona głównie dla strzelców sportowych oraz kolekcjonerów, którzy tworzą rynek cywilny w Polsce. Część karabinków o numerach od 1 do 100 jest edycją limitowaną nawiązującą do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

GROT S jest uzupełnieniem rodziny karabinków MSBS GROT, stanowiących obecnie wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Konstrukcja karabinka niemalże w 100 procentach odwzorowuje karabinek automatyczny w zakresie obsługi, co pozwala użytkownikom rozwijać swoje umiejętności i pasje strzeleckie. Karabinek posiada lufę 16 calową o skoku 7 cali, co pozwala prowadzić skuteczny ogień do odległości 500 metrów w zależności od posiadanych przyrządów celowniczych. Standardowo karabinek wyposażony jest w mechaniczne przyrządy celownicze umieszczone na szynie standardu Picatinny znajdującej się na komorze zamkowej. Szyna powyższa umożliwia montaż szerokiej gamy przyrządów optoelektronicznych poprawiających komfort i zakres prowadzonych strzelań.

Karabinek jest bronią w pełni dostosowaną dla strzelców prawo i lewo ręcznych poprzez umieszczenie wszystkich manipulatorów (dźwignia przeładowania, zatrzask zamka, zatrzask magazynka, przełącznik rodzaju ognia) z lewej i prawej strony karabinka. Karabinek MSBS GROT S16 FB-M1 podobnie jak jego automatyczna wersja jest konstrukcją modułową, co pozwala na jej szybkie serwisowanie i wymianę podzespołów takich jak np. moduł kolby, moduł mechanizmu spustowego.

Jest to konstrukcja opracowana tak, by spełniała polskie przepisy dotyczące wprowadzania broni na rynek cywilny. W przyszłości Fabryka Broni będzie wsłuchiwać się w uwagi i sugestie użytkowników i wspólnie z nimi wprowadzać dalsze udoskonalenia karabinka samopowtarzalnego, tak aby jak najpełniej był on dostosowany do ich potrzeb i wymagań.