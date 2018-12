Polscy przedsiębiorcy chwalą rząd za ulgę dla e-palaczy

Czy rynek e-papierosów i wyrobów alternatywnych jest zagrożony? Innowacyjne, alternatywne dla papierosów wyroby stają się popularne, ale ich przyszłość w Polsce wciąż jest niepewna. Zmiana postawy palaczy i przekonanie ich do mniej szkodliwych dla zdrowia alternatyw zajmuje dużo czasu. Rząd jest tego świadomy, dlatego dał temu rosnącemu rynkowi rok zwolnienia z akcyzy. Jednak to za mało, dlatego szczególnie mali polscy przedsiębiorcy apelują o wydłużenie tego okresu

We wtorek Senat będzie zajmował się ustawą przedłużającą przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do wymogów związanych z objęciem podatkiem akcyzowym płynów do e-papierosów oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych. Jeżeli Senat poprze propozycje rządu, akcyza na produkty alternatywne dla szkodliwych papierosów wejdzie w życie w czerwcu 2020 r. Jak zauważają mali polscy producenci ze Stowarzyszenia Ochrony Praw Przedsiębiorców STOPP, to dla nich bardzo dobra wiadomość. Zwracają także uwagę na płynące z jej wprowadzenia korzyści dla konsumentów. W podobnym tonie wypowiadają się plantatorzy tytoniu i oraz NSZZ Solidarność.

Jak podkreślają główni zainteresowani, szczególnie małe polskie firmy, ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym przedłużająca przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do nowych obowiązków związanych objęciem podatkiem akcyzowym stanowi wyjście na przeciw postulatom wszystkich przedsiębiorców obecnych na rynku papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w Polsce, poza Imperial Tobacco, która jako jedyna firma nie oferuje w Polsce elektronicznych papierosów i nowatorskich wyrobów tytoniowych, stąd próbuje torpedować wysiłki rządu w tej sprawie. Ta nowa gałąź rynku tytoniowego wydaje się bardzo atrakcyjna i przyszłościowa, zwłaszcza w kontekście osób, które nie potrafią skutecznie rzucić palenia i szukają zdrowszych alternatyw. Problem w tym, żeby miały szansę spróbować rzucić klasyczne papierosy, zanim ich ceny wzrosną. Im dłużej ceny pozostaną bez zmian, tym większe szanse na zmianę nawyków palaczy i ich przejście na elektroniczne papierosy i nowatorskie wyroby alternatywne, co ma ogromne znaczenie także dla kosztów ponoszonych z powodu leczenia schorzeń palaczy przez służbę zdrowia.

Rząd i Sejm RP podjęły decyzję, że podatek ten wejdzie w życie później i od tej decyzji na tym etapie nie ma już odwrotu, ponieważ zarówno małe i średnie firmy jak również większe firmy z tej branży nie dadzą rady z pierwszym stycznia 2019 wypełnić związanych z podatkiem obowiązków.

Jako Stowarzyszenie STOPP, reprezentujące małych i średnich polskich przedsiębiorców z branży producentów i dystrybutorów płynów do papierosów elektronicznych w pełni popieramy inicjatywę Ministerstwa Finansów mającą na celu odroczenie terminu wprowadzenia akcyzy na innowacyjne wyroby do inhalacji nikotyny (EIN). Naszym zdaniem, odroczenie wprowadzenia podatku jest absolutnie konieczne i uzasadnione sytuacją faktyczną i prawną setek rodzinnych polskich firm produkcyjnych, handlowych i dystrybucyjnych z tej branży. Wprowadzenie podatku akcyzowego dla małych i średnich polskich firm oznacza rewolucję technologiczną, finansową i prawną na którą nie jesteśmy gotowi. – czytamy w komunikacie. Dokonując oceny skutków regulacji należy brać pod uwagę nie tylko koszty budżetowe, ale także koszty, które obciążą małe i średnie polskie firmy. Szacowane przez MF w Ocenie Skutków Regulacji wpływy z akcyzy na innowacyjne wyroby do inhalacji nikotyny wynoszą około 100 mln. złotych rocznie. Te potencjalnie utracone przychody budżetu winny być również zestawiane z utraconymi wpływami budżetu na skutek wprowadzenia podatku. Wprowadzenie nowego podatku oznaczałoby spadek wpływów z podatku VAT i innych podatków oraz nieuniknione ryzyko wzrostu szarej strefy – dodają w oświadczeniu.

Jak oceniają przedstawiciele STOPP, działanie minister finansów stanowi też realne wdrożenie Konstytucji dla Biznesu Premiera Mateusza Morawieckiego i rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Stanowisko Stowarzyszenia Obrony Praw Przedsiębiorców w związku z pracami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nad ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 1028).

Komisja Europejska także pracuje nad projektem harmonizacji podatku akcyzowego na te wyroby. Wprowadzenie przez Polskę nowego podatku przed harmonizacją prawa w tym zakresie na poziomie europejskim dyskryminowałoby polskie firmy.

W ocenie Stowarzyszenia STOPP odroczenie podatku jest konieczne, aby ochronić nową branżę, a propozycja Ministerstwa Finansów zmierzająca do odroczenia podatku akcyzowego na innowacyjne wyroby do inhalacji nikotyny jest w pełni uzasadniona i w pełni przez stowarzyszenie popierana.