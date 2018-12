Po tej "pomyłce" UE może czekać nas fala azylantów

Osoby ubiegające się o azyl powinny mieć możliwość ubiegania się o wizy humanitarne w ambasadach i konsulatach UE za granicą, co pozwoli im bezpiecznie dostać się do Europy - uznali w poniedziałkowym głosowaniu europosłowie komisji wolności obywatelskich PE

Przy 37 głosach za, 10 przeciw i trzech wstrzymujących się parlamentarna komisji wolności obywatelskich zdecydowała, że zwróci się do Komisji Europejskiej o przedstawienie do 31 marca 2019 roku propozycji ustanowienia europejskich wiz humanitarnych. Ich posiadacze będą mogli wjechać do Europy - tylko do państwa członkowskiego wydającego wizę - wyłącznie w celu złożenia wniosku o ochronę międzynarodową.

Eurodeputowani podkreślają w przyjętej rezolucji, że UE nie ma zharmonizowanych procedur wjazdu dla osób ubiegających się o taką ochronę i zwraca uwagę, że z powodu braku odpowiednich regulacji około 90 proc. osób, którym przyznano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, musiało najpierw w „nieuregulowany” sposób przekroczyć granicę Wspólnoty.

Według komisji PE wizy humanitarne pomogłyby w rozwiązaniu problemu migrantów, którzy giną w wodach Morza Śródziemnego i na innych trasach migracji, próbując dostać się do UE. Od 2000 roku co najmniej 30 tys. osób zginęło próbując dostać się w ten sposób do jednego z państw Wspólnoty. Wizy humanitarne mają być też wsparciem dla walki z przemytem ludzi oraz pomóc w przyznawaniu wniosków o udzielenie azylu.

Narzędzie to powinno również przyczynić się do „optymalizacji” budżetu państw członkowskich i budżetu UE w zakresie spraw azylowych, kontroli granicznej, nadzoru i akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Eurodeputowani podkreślają jednak w rezolucji, że decyzja o wydawaniu europejskich wiz humanitarnych powinna pozostać w gestii wyłącznie państw członkowskich.

Ci, którzy będą chcieli otrzymać wizę humanitarną, będą musieli udowodnić, że są narażeni na ryzyko prześladowań. Przed wydaniem wizy każdy wnioskodawca powinien zostać poddany kontroli bezpieczeństwa za pośrednictwem odpowiednich krajowych i europejskich baz danych „w celu upewnienia się, że nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa”.

Po ponad czterech latach bardzo trudnych negocjacji mamy przed sobą nową i prawdopodobnie ostatnią szansę na zatwierdzenie europejskich wiz humanitarnych. Musimy zrobić więcej, aby pomóc ludziom w potrzebie, ponieważ obecnie nie ma wystarczającej liczby prawnych i bezpiecznych ścieżek dotarcia do UE dla osób ubiegających się o międzynarodową ochronę - powiedział w poniedziałek sprawozdawca projektu w komisji Juan Fernando Lopez Aguilar.

Propozycja zostanie poddana pod głosowanie całego PE na grudniowej sesji plenarnej. Jeżeli zostanie przyjęta większością kwalifikowaną, Komisja Europejska będzie musiała udzielić odpowiedzi na wniosek europarlamentu.

Propozycja w sprawie wiz humanitarnych została przegłosowana na listopadowej sesji plenarnej, ale - jak informuje PE - z powodu pewnej dezorientacji podczas głosowania część europosłów wyjęła z czytników karty do głosowania zbyt wcześnie, co doprowadziło do tego, że ich głosy nie zostały uwzględnione. Konferencja Przewodniczących PE (w jej skład wchodzą przewodniczący PE i przywódcy grup politycznych) postanowiła zwrócić się do komisji wolności obywatelskich o przedstawienie nowej rezolucji w tej samej sprawie.

PAP, mw