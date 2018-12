Za dwa lata elektrykiem po Polsce

W ciągu najbliższych dwóch lat - do 2021 roku - w Polsce powstanie sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych, pozwalająca na swobodne poruszanie się autem elektrycznym po kraju - zadeklarował we wtorek minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Rozwój elektromobilności zaliczył do priorytetów obecnego rządu.

Dążymy do tego, żeby elektromobilność, z punktu widzenia technologicznego, w możliwie szybkim czasie stała się w Polsce faktem. Podchodzimy do tego bardzo poważnie - powiedział.

Minister energii przypomniał, że transport odpowiada za ponad 20 proc. emisji gazów cieplarnianych, z czego znaczna część pochodzi z przewozów drogowych.

Tchórzewski ocenił, że stworzone zostały już ramy prawne dla rozwoju elektromobilności, na które składają się m.in. przyjęty w maju 2017 r. plan rozwoju elektromobilności „Energia dla przyszłości”, a także krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, gdzie ujęto również inne dziedziny niskoemisyjnego transportu. Konstytucją rozwoju rynku elektromobilności - podkreślił minister - jest uchwalona w tym roku Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Cała infrastruktura prawna, która już w Polsce została stworzona w ciągu ostatnich trzech lat, jest informacją, że rząd bardzo poważnie podchodzi do rozwoju elektromobilności i że jest to jeden z priorytetów rządu . To także nasz przyczynek do tego, że chcemy pokazać, iż to, że decydujemy się w Polsce, żeby przez pewien określony czas pozostała jednak u nas energetyka węglowa, nie jest wcale związane z tym, że nie myślimy poważnie o zmniejszeniu zagrożeń związanych z emisją CO2 - wyjaśnił Tchórzewski.