Zwiększenie nacisku na rozwój energetyki prosumenckiej będzie jedną z uwag Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. - zapowiedziała we wtorek szefowa tego resortu Jadwiga Emilewicz.

Jak wyjaśniła, odpowiednia polityka prosumencka może być jedną z odpowiedzi na wzrost cen energii.

23 listopada przedstawiciele Ministerstwa Energii przedstawili projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Dokument zakłada m.in. że w 2030 r. 60 proc. wytwarzanej w Polce energii nadal będzie pochodziło z węgla (obecnie jest to średnio niespełna 80 proc.), przy utrzymaniu rocznego zużycia tego surowca na obecnym poziomie. Do 2040 r. udział węgla w produkcji prądu ma zmniejszyć się do poziomu poniżej 30 proc.

We wtorek minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział dziennikarzom w kuluarach Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, że przygotowywane przez rząd rekompensaty dla gospodarstw domowych z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej mają kosztować ok. 1,8-2,1 mld zł; podobną kwotę pochłoną rekompensaty dla małych i średnich firm. Czytaj także: Rekompensaty dla gospodarstw za ceny prądu sięgną 2 mld zł

Do problemu rosnących cen energii odniosła się też minister przedsiębiorczości i technologii.

Naszym wyzwaniem jest dzisiaj, jak zmierzyć się z rosnącą ceną energii. To są rzeczy w dużej mierze niezależne od nas, bo jeżeli pomyślimy sobie, że koszt uprawnień do emisji wzrósł o 300 proc. w skali roku, to są takie wahnięcia, które trudno jest przewidzieć i zbilansować. Bardzo trudno jest je bilansować przede wszystkim w budżetach gospodarstw domowych - podkreśliła. Dlatego wyzwaniem, które powinno być mocniej zaadresowane w strategii energetycznej jest rozwój energetyki prosumenckiej, a zatem takiej, która pozwala właścicielom domów jednorodzinnych, mieszkań czy też np. spółdzielniom mieszkaniowym budować systemy klastrowe, które pozwalają produkować energię na potrzeby danej wspólnoty, danego miejsca czy też wreszcie, która będzie stymulowała gminy do budowy klastrów energetycznych - wyjaśniła. To będzie na pewno jedna z uwag, jaką będę chciała zgłosić do dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Energii - zadeklarowała szefowa MPiT. Z uwagami mamy czas do 15 stycznia. Myślę, że tych uwag będzie wiele, abyśmy stworzyli dobry, spójny system - przypominam, że tworzymy architekturę na co najmniej kolejne dwie dekady - dodała.

Wcześniej, podczas zorganizowanego w polskim pawilonie na COP24 panelu dyskusyjnego, Emilewicz nawiązała do przygotowań do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ten rok z mojej perspektywy, nadchodzących kilkanaście miesięcy: jednym z wyzwań, z którymi chcielibyśmy zmierzyć się, to jest ustawa o odnawialnych źródłach energii w modelu prosumenckim - wskazała. W Polsce jest wiele białych plam na mapie, gdzie mamy braki w zakresie dostarczania energii, ale też możliwość jej dostarczenia jest bardzo ograniczona dlatego, że nie mamy tam sieci. Z pewnością te białe plamy możemy w lepszym stopniu zapełnić, jeżeli pozwolimy klientom na ten model prosumencki, czyli na instalacje fotowoltaiki, możliwość tworzenia elektrowni wodnych w zakresie gmin czy związków gminnych - wyjaśniała minister. Zbudowanie tego typu modelu czy podstaw prawnych wspierających tego typu modele jest dzisiaj kolejnym naszym wyzwaniem - uznała Emilewicz.

W innym punkcie panelu Emilewicz, odpowiadając na pytanie, jak oceniać technologie przyjazne środowisku w kraju, w którym 80 proc. energii powstaje z węgla zaznaczyła, że Polska odziedziczyła obecny miks energetyczny po poprzednim systemie i „stara się z nim uporać”. Zastrzegła jednocześnie, że Polska zużywa do ogrzewania 40 proc. wyprodukowanej energii - dwukrotnie więcej, niż średnia europejska.

Minister wskazała m.in., że w długiej perspektywie głównym problemem polskiej energetyki jest stabilne i bezpieczne dla środowiska dostarczenie ilości energii odpowiadającej na rosnące zapotrzebowanie.

Zdajemy sobie sprawę, że miks energetyczny musi się zmieniać, stąd poważne projekty energetyczne, jak niedawno podpisany Baltic Pipe, jak port LNG w Świnoujściu, ale też nowe podejście prosumenckie - to jest coś, co pragnę bardzo mocno promować i to będzie jedna z istotniejszych pewnie uwag do ogłoszonej polityki energetycznej. () Na pewno model prosumencki może być istotnym elementem w miksie energetycznym w Polsce - oceniła.

W kontekście wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na energię szefowa MPiT wskazała też na koordynowane przez ten resort prace nad Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Zaakcentowała ponadto potrzebę propagowania ekonomii współdzielenia.

Na podst. PAP