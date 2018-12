JPK zastąpi niektóre deklaracje VAT

Zastąpienie deklaracje VAT-7 i VAT-7K plikami JPK_VAT przewiduje opublikowany we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej i innych ustaw, przygotowany przez resort finansów.

W uzasadnieniu do projektu zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji napisano, że ma on zasadniczo na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.

Obowiązek rozliczenia podatku VAT pozostaje, uprości się sposób tego rozliczenia. Większość proponowanych zmian ma charakter dostosowujący do wprowadzanego rozwiązania. Rozbudowane pliki JPK_VAT będą zawierały dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT - napisano.

Zmiana miałaby wejść w życie 1 lipca 2019 r.

Resort finansów wyjaśnia, że zmiana prowadzi do uproszczenia rozliczeń VAT, ma stanowić proste, przejrzyste, a także przyjazne narzędzie dla podatników do rozliczania tego podatku. Firmy, w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem VAT nie będą musiały składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający w sobie deklarację oraz ewidencję VAT.

Dodatkowym uproszeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT - tłumaczy MF.

Wyjaśniono, że aby wyeliminować nadużycia w VAT i zwiększyć efektywność weryfikacji prawidłowości rozliczeń, podatnicy rozliczający się kwartalnie będą musieli przekazywać, za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału do właściwego urzędu skarbowego, ewidencję podatkową - do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. MF zastrzega, że nie jest to jednak nowy obowiązek, gdyż obecnie podatnicy rozliczając się za okresy kwartalne, również muszą składać w okresach miesięcznych pliki JPK_VAT zawierające dane z ewidencji. Zmieni się jednak forma przesyłu danych.

Wprowadzane zmiany zmniejszają obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, gdyż w znacznym stopniu uproszczają rozliczenia z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym lub kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K) - czytamy.

Według MF przeciętne wydatki konieczne do poniesienia przez przedsiębiorców przed wprowadzeniem projektowanego rozwiązania będą „stosunkowo niewielkie”. Poinformowano, że koszty dostosowania używanych systemów informatycznych do nowych rozwiązań będą zależały od wielkości przedsiębiorcy, sposobu prowadzenia ksiąg oraz tego, czy zmian wymagać będzie jedynie system księgowy, czy system zarządzania całym przedsiębiorstwem. Zdaniem MF mogą wynieść „od zera do kilkuset tysięcy zł, w przypadku bardzo dużych przedsiębiorców”.

Zgodnie z projektem podatnicy prowadzący ewidencję przy pomocy kas fiskalnych będą musieli informować nabywców o obowiązkach związanych z wystawieniem i wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży.

Wprowadzony obowiązek ma na celu promowanie i upowszechnienie wiedzy wśród nabywców (klientów), że paragon fiskalny musi zostać wręczony w związku z dokonanym zakupem, bez względu na przedmiot i kwotę zakupu - tłumaczy MF.

Wyjaśniono, że projekt przewiduje uregulowanie funkcjonowania powstałego na bazie plików JPK_VAT Centralnego Rejestru Faktur (CRF). Wyjaśniono, że podstawowym celem CRF jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

Projekt wprowadza nowy obowiązek dla jednostek administracji rządowej i samorządowej do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu faktur dotyczących nabycia towarów lub usług, które nie zostały ujęte przez te jednostki w ewidencji (…) oraz informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi przepisami. Wykaz ten ww. jednostki są również zobowiązane przesyłać do Szefa KAS - tłumaczy MF.

Według autorów projektu rozwiązanie to pozwoli na efektywniejszą kontrolę wystawianych faktur i eliminację nadużyć w podatku VAT.

Przewidziane projektem zmiany w kodeksie karnym skarbowym zakładają wprowadzenie kar m.in. za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem deklaracji, a także nieskładaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kary zostały również przewidziane dla podatnika, który złoży wadliwą deklarację.

Na podst. PAP