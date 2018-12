173 mln złotych na projekty naukowe

Ponad 173 mln zł przyznało NCBR na projekty w ramach konkursu „Trzecia misja uczelni” na stworzenie oferty edukacyjnej dla osób spoza środowiska akademickiego. W jego ramach sfinansowanych zostanie ponad 200 przedsięwzięć - poinformowało dziś kierownictwo resortu nauki.

Wyniki konkursu ogłosili w środę w Warszawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa Jarosław Gowin, wiceszef resortu nauki Piotr Dardziński i dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Maciej Chorowski.

„Społeczna odpowiedzialność nauki to jest ta trzecia misja polskich uniwersytetów, politechnik, wszystkich polskich uczelni” - powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Dodał, że po trzech latach systematycznego wspierania tego typu inicjatyw przez rząd i ministerstwo „mamy do czynienia z naprawdę szerokim ruchem społecznym.”

W ogłoszonym w maju 2018 roku konkursie „Trzecia misja uczelni”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o dofinansowanie mogły się starać zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł.

Dyrektor NCBR Maciej Chorowski podkreślił, że zwycięskie programy są ukierunkowane na otwarcie się uniwersytetów na wszystkie pokolenia - od dzieci po seniorów. „W obszar nauki wprowadzamy zupełnie młodych ludzi i ja bym powiedział, że to się często odbywa absolutnie z korzyścią również dla gospodarki” - mówił Chorowski, wskazując, że zarówno naukowcy-popularyzatorzy, jak i dzieci wzajemnie się inspirują. Dodał, że do konkursu wpłynęło ok. 250 zgłoszeń.

„W konkursie +Trzeciej misji (uczelni - przyp. PAP)+ jest zawsze uczelnia. Ale uczelnia, żeby zrealizować projekt musi mieć partnera. Ci partnerzy to może być samorząd, to mogą być organizacje trzeciego sektora, ale co dla mnie szczególnie ważne - to mogą być także firmy i takie przykłady też mamy” - zwrócił uwagę wiceszef resortu nauki Piotr Dardziński. Podkreślił, że istotna dla niego jest instytucjonalna współpraca. „To oznacza, że to nie jest jednorazowe wydarzenie” - wyraził nadzieję.

Wiceminister nauki dodał, że szybki rozwój technologii wywołuje w społeczeństwie nie tylko entuzjazm, ale również obawy - a te ostatnie wynikają najczęściej z niezrozumienia. „Społeczna odpowiedzialność nauki, czyni naukę bliższą tzn. czyni ją wyjaśnianą dla tych, którzy na co dzień się technologią nie interesują. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy ludziom wyjaśniać, pomagać zrozumieć i pozbawiać ich tych lęków” - zaznaczył.

Celem konkursu „Trzecia misja uczelni” jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji. Środki z konkursu mają umożliwić uczelniom wyższym wyjście z ofertą edukacyjną do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Dzięki niemu uczelnie mogły przygotować specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Tak realizowana aktywizacja społeczna i zawodowa ma - zdaniem organizatora - zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

PAP/ as/