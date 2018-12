Totalizator Sportowy otwiera kasyno w sieci

Od dziś gracze z Polski mogą zdalnie zagrać nie tylko w gry liczbowe, ale również w pierwszym, legalnym internetowym kasynie w Polsce. W Total Casino dostępne są 3 rodzaje gier: slotowe, karciane i cylindryczne (ruletka). W sumie na platformie znajdziemy 90 gier z różnymi opcjami dopasowanymi do różnych potrzeb graczy, informuje spółka.

Spodziewane dochody z internetowego kasyna mają kształtować się na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych, jednak nie będzie to głównym źródłem dochodu spółki.

Planujemy żeby za 5 lat co drugi zakład był zawierany zdalnie. Chcemy też żeby wtedy 50 proc. zakładów było zawieranych przez zarejestrowanych graczy. Chcemy powalczyć z szarą strefą – zapowiedział Olgierd Cieślik prezes Totalizatora Sportowego.

W jego ocenie, to wielki krok w kierunku spełniania potrzeb klientów - oznacza digitalizację oraz wdrożenie innowacyjnych i nowoczesnych narzędzi sprzedaży produktów online, a także zwiększenie przychodów Totalizatora Sportowego, a co za tym idzie, także większe środki przekazywane na rozwój sportu i kultury.

Z badań wynika, że 59 proc. Polaków oczekuje możliwości zawarcia zakładów w sieci, a jednocześnie w kasynach internetowych grało jedynie 2 proc. Polaków.

Według wskazań ankietowanych dla graczy ważna przede wszystkim jest pewność wypłaty (58 proc. wskazań), oraz bezpieczeństwo – „nie będę oszukany” na co wskazało 54 proc. badanych.

Chciałem podkreślić, że jest to jedyne, legalne kasyno, w pełni w języku polskim, z gwarancją wypłaty i bezpieczeństwa gry. Zakłady są nieopodatkowane. Totalizator Sportowy płaci podatki od marży brutto - przypomniał Cieślik.

Prezes Totalizatora Sportowego powiedział też, że dzisiejszy start spółki w sferze online to dopiero wstęp do obecności firmy w tym segmencie.

Pamiętajmy, że jest to początek bardzo ważnego procesu dalszego rozwoju naszych usług. Realizując go, będziemy się uważnie wsłuchiwać w opinie naszych graczy. Będziemy również rozwijać naszą sieć stacjonarną i budować ofertę w zakresie omnikanalowym. Kasyno będzie systematycznie rozbudowywane o kolejne gry z różnymi opcjami, tak by Total Casino było w stanie zapewnić oczekiwania jak największej liczby klientów - dodał Cieślik.