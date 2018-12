Yamaha mogła zawyżać ceny instrumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma dowody na to, że Yamaha Music Europe ustalała minimalne ceny, po których instrumenty były odsprzedawane przez dystrybutorów w internecie – podał UOKiK w komunikacie.

Dużo wskazuje na to, że konsumenci przepłacali już od 2004 r. – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Z ustaleń UOKiK wynika, że w ciągu kilkunastu lat partnerzy handlowi spółki mogli stosować ustalone z nią ceny. Z tego, o czym informuje Urząd, żaden ze sprzedawców nie mógł wyłamać się poza wspomniane ustalenia z dostawcą instrumentów, bo mógł zostać „ukarany”.

Sprzedawcy obserwowali wzajemnie swoje działania i informowali Yamaha Music Europe, jeżeli któryś z nich sprzedawał taniej sprzęt muzyczny. Spółka wzywała go wówczas do zmiany cennika, a jeżeli nie przyniosło to skutku, mogła anulować przyznane wcześniej przywileje, np. preferencyjne ceny, dostarczenie rzadkich instrumentów, wcześniejsze dostawy, czy organizowanie wydarzeń z muzykami – informuje Urząd w komunikacie.