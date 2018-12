Pierwsza partia VIS-ów wkrótce trafi do wojska

20 tys. pistoletów VIS 100 dostaną wkrótce żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej . Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował o zawarciu umowy na ich zakup z zakładami Łucznik w Radomiu. Pierwsze dostawy w ramach tej umowy zostały zaplanowane na przyszły rok.

Zakupione pistolety to 9-mm samopowtarzalne VIS 100 (RP-15 Ragun). Szef resortu obrony poinformował w środę, że umowa na ich zakup została podpisana dzień wcześniej. Pistolety mają trafić do najmłodszego rodzaju wojsk w siłach zbrojnych - Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wczoraj podpisaliśmy umowę z zakładami Łucznik w Radomiu na dostawę dla Wojsk Obrony Terytorialnej dwudziestu tysięcy pistoletów Ragun. Aby uczcić ten wyjątkowy rok (stulecie niepodległości), zdecydowałem o nadaniu tej broni nazwy VIS 100, która nawiązuje do chlubnych, przedwojennych tradycji - powiedział minister Mariusz Błaszczak, podczas ogłoszenia decyzji o dostawie nowej broni.

Błaszczak w środę przedstawił podsumowanie działalności kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP w trakcie trzech lat rządów PiS. Podczas tego wystąpienia szef MON wręczył gen. Wiesławowi Kukule, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, symboliczny certyfikat zmiany nazwy pistoletu RP-15 Ragun na VIS 100.

W komunikacie MON dotyczącym zawarcia umowy na Visy 100 podkreślono, że dzięki temu zakupowi możliwe będzie stopniowe ujednolicanie uzbrojenia indywidualnego żołnierzy z jednoczesnym wycofywaniem z eksploatacji przestarzałych pistoletów wojskowych kalibru 9 mm Makarow.

Dostawy pistoletów rozpoczną się w drugiej połowie 2019 r. Ostatnie partie trafią na wyposażenie sił zbrojnych w 2022 r. W WOT szkoleniem ogniowym z wykorzystaniem nowego pistoletu mają zostać objęte wszyscy żołnierze. Jednak zakupiona broń trafi na wyposażenie kadry dowódczej i żołnierzy pełniących służbę na wybranych specjalnościach wojskowych.

W środę szef resortu obrony podtrzymał wcześniejsze deklaracje resortu, dotyczące wielkości WOT.

Planujemy, że będzie to łącznie 53 tys. żołnierzy” - zapewnił Błaszczak. Dodał też, że obecnie w wojskach tych służy 17 tys. żołnierzy. Szef MON zaprzeczył również ostatnim doniesieniom medialnym o zmniejszeniu docelowej liczebności formacji WOT do liczby 20 tys. żołnierzy. „Nie wygaszamy WOT - zapewnił.

Pistolet VIS 100 to nowa konstrukcja wyprodukowana w Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu. Nazwa nadana tej broni przez Błaszczaka nawiązuje do pistoletu wz. 35 Vis, produkowanego przez Fabrykę Broni w latach 1936-1939. Liczba 100 jest odniesieniem do wprowadzenia broni w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Pistolet jest wynikiem rozwijanej od 2013 r. konstrukcji PR-RAGUN i stanowi element indywidualnego systemu walki Tytan - poinformowano w komunikacie MON.

