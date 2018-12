RPP nie zaskoczyła rynku

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi 1,5 proc. - informuje NBP. Rynek oczekiwał właśnie takiej decyzji.

Stopa lombardowa wynosi 2,5 proc., stopa depozytowa – 0,5 proc., stopa redyskonta weksli – 1,75 proc.

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych. W popołudniowym komunikacie Rada odniesie się zapewne do opublikowanej niedawno struktury tempa wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale br., gdzie m.in. mocno przyspieszyły inwestycje, a także do spadku inflacji w listopadzie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu NBP. Dane niewątpliwie wspierają RPP w jej obecnym nastawieniu do polityki pieniężnej. Nadal spodziewamy się, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca 2019 r. - komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.