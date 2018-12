Dlaczego KNF nie chce Banku Apeksowego?

Zwracam się do Państwa z prośbą w sprawie udzielenia zezwolenia na rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Polski Bank Apeksowy SA. Komisja Nadzoru Finansowego złamała prawo, nie wydając w ustawowym terminie Polskiemu Bankowi Apeksowemu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie działalności operacyjnej – tak rozpoczyna się list prezes Anny Zwierzchowskiej, prezes Polskiego Banku Apeksowego, do posłów i senatorów.

Przypomnijmy, że 27 listopada Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła udzielenia zgody na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy.

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując ustawowe zadania przewidziane dla organu nadzoru, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego uznała, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA nie może zostać wydane, z uwagi na stwierdzony brak należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności, niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku – czytamy w komunikacie KNF.

Polski Bank Apeksowy, jak można przeczytać na stronie internetowej banku, ma zajmować się wyłącznie organizacją współpracy między bankami spółdzielczymi, które go utworzyły. Nie będzie zajmował się oferowaniem usług bankowych, jakie oferują banki uniwersalne, a więc nie będzie przyjmował depozytów ani oferował kredytów czy pożyczek osobom prywatnym, toteż nie potrzebuje ani sieci oddziałów, ani sejfu.

Prezes PBA zwróciła uwagę, że KNF zezwoliła na utworzenie PBA, aczkolwiek cała procedura trwała bardzo długo, bo przeszło rok. Tamta decyzja została wydana 21 listopada 2017 r., a oznaczało, że PBA ma na przygotowanie się do rozpoczęcia działalności rok.

Założyciele, a także zarząd Banku PBA niezwłocznie, po uzyskaniu zezwolenia na utworzenie banku podjęli czynności zmierzające do zawiązania banku i przygotowali bank do rozpoczęcia działalności bankowej w możliwie najkrótszym czasie 7 miesięcy i wniosek do KNF złożyli na 5 miesięcy przed wygaśnięciem pierwszej decyzji, tj. w dniu 29 czerwca 2018 roku, pozostawiając organowi nadzoru wystarczający czas do oceny stopnia przygotowania banku do rozpoczęcia działalności – czytamy w liście Anny Zwierzchowskiej do posłów i senatorów.

W odpowiedzi, jak twierdzi prezes PBA, nadzór poinformował bank o tym, że procedura oceny stopnia jego przygotowania do prowadzenia działalności musi zakończyć się przed końcem października i przypomniał, że bank musi rozpocząć działalność operacyjną przed 29 listopada. Rozpoczął także proces zbierania materiałów, służących do oceny przygotowania PBA do działalności. Cała procedura została zakończona 25 października, kiedy – według słów Anny Zwierzchowskiej – bank uzupełnił dokumentację na życzenie KNF.

Pomimo, iż po dniu 25 października 2018 r. wskazywanym wcześniej przez KNF jako ostateczny termin zgromadzenia pełnego materiału dowodowego i oceny stanu gotowości banku do rozpoczęcia działalności bankowej przypadały 2 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, tj. 6 i 20 listopada b.r., organ nadzoru nie podjął na nich decyzji dotyczącej banku – pisze prezes PBA.

I dopiero po napomnieniach ze strony banku KNF zaprosił przedstawicieli banku na spotkanie i po dwugodzinnym przepytywaniu jego przedstawicieli nadzór ogłosił negatywną decyzję.

Zdaniem prezes PBA, taki tryb procedowania naraził banki spółdzielcze, które miały być zrzeszone w Polskim Banku Apeksowym, na niepewność, zagrażającą jej stabilności. Instytucje spółdzielcze, które miały zostać zrzeszone w PBA, po wiadomości o negatywnej decyzji KNF wypowiedziały umowę. Tymczasem – zdaniem Zwierzchowskiej – bank był przygotowany do działalności bankowej.

Przede wszystkim wskazujemy, że w trakcie niniejszego postępowania organ nadzoru przeprowadził kontrolę na podstawie Uchwały KNF nr 312/2012 z dnia 27.11.2012 r. „w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalności bankową” i przedstawił protokół pokontrolny, który generalnie potwierdza przygotowanie banku do rozpoczęcia działalności operacyjnej – czytamy w liście Anny Zwierzchowskiej.

Brak możliwości zrzeszenia się ramach PBA może – zdaniem jej prezes – poważnie uderzyć w banki spółdzielcze.

Należy także wskazać, że negatywna decyzja organu nadzoru – w ocenie zarządu banku – nie tylko jest pozbawiona podstaw prawnych i faktycznych, ale sprowadzi egzystencjalne zagrożenie dla banków spółdzielczych – założycieli PBA i stabilnej ich działalności oraz grozi wybuchem paniki bankowej wśród deponentów, co w obecnej sytuacji niepewności wokół organu nadzory może mieć bardzo negatywny wpływ na stabilność całego systemu finansowego – pisze prezes Polskiego Banku Apeksowego.

Zwraca uwagę także na inny element, a mianowicie na ustawę, która umożliwi przejmowanie banku przez inny bank.

Po wejsciu w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ichrony inwestorów na tym rynku i wprowadzeniu mechanizmu wydawania deczyji przez KNF o przejęciu banku przez inny bank, wróży to nieciekawą przyszłość dla banków spółdzielczych – czytamy.

Polski Bank Apeksowy wystąpił do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ale to nie wszystko.