6 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii

Monitoring Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wykazał, że w październiku 2018 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 4 809 gospodarstw domowych i 1 319 odbiorców przemysłowych, podał URE.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A, B, C we wrześniu 2018 r. wyniosła 425, natomiast w październiku 2018 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 1 319. Natomiast w grupie taryfowej G we wrześniu 2018 r. przeprowadzono 4 491 zmian sprzedawcy, a w październiku 2018 r. liczba ta wyniosła 4 809 zmian - czytamy w komunikacie.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec października 2018 r. wyniosła 199 957, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2017 r. o 11 726, co stanowi wzrost o 6,2%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec października 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 596 977, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2017 r. o 50 110, co stanowi wzrost o 9,2%, podano również.

