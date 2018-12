Z nadzoru wprost do banku. Konflikt interesów Andrzeja J.?

Andrzej J., zatrzymany dziś były szef Komisji Nadzoru Finansowego, jest pracownikiem mBanku. Został nim niemal natychmiast po zakończeniu kadencji w KNF. Wcześniej wielu ekspertów twierdziło, że Komisja pod rządami Andrzeja J. niezbyt zdecydowanie stawała w obronie klientów naciągniętych na kredyty frankowe. mBank ma takich kredytów w swoim portfelu sporo…

Andrzej J. przestał być szefem KNF jesienią 2016 roku. Trzy miesiące później już pracował (jako wicedyrektor departamentu prawnego) w mBanku, a więc podmiocie, który niedawno nadzorował. Ujawnienie tej informacji przez media wywołało wiele krytycznych komentarzy ekspertów. Piotr Kuczyński z firmy Xelion na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” przyznał, że taka sytuacja może rodzić pytania o konflikt interesów, bo Jakubiak jeszcze kilka miesięcy temu nadzorował swojego nowego pracodawcę a także „ma też ekskluzywną wiedzę o całym systemie bankowym, co może jego obecnego pracodawcę stawiać w uprzywilejowanej pozycji, przynajmniej teoretycznie”.

Osoby, które pełnią ważne funkcje na stanowiskach państwowych idą później do banków i to generuje negatywne zjawiska – komentowała z kolei Leokadia Oręziak, profesor nauk ekonomicznych i kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Czytaj także:Frankowicze chcą unieważnienia opinii KNF Znacznie ostrzej oceniał tę sprawę poseł PiS Janusz Szewczak, nazywając ją wprost „skandalem”.

W przeszłości, na posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych, wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że już wcześniej istniał poważny konflikt interesów, bo przecież pan Jakubiak miał kilka kredytów w bankach, które nadzorował. I były to też te banki, które posiadały kredyty frankowe. Zwracałem mu publicznie uwagę na ten problem, ale on odpowiadał, że go nie dostrzega – mówił w 2017 roku Szewczak.