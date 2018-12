Polska nie jest skazana na niski wzrost PKB

Udowodniliśmy, że Polska nie jest skazana na niski wzrost gospodarczy. Obecnie wszystkie wskaźniki pokazują, że nasz kraj ma najszybciej rozwijającą się i najzdrowszą gospodarkę w Unii Europejskiej – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister pracy i technologii, podczas podsumowania działań tego resortu.

Nawiązała do wzrostu gospodarczego w ostatnich latach – w 2015 roku było to 3,8 proc. PKB, w 2016 – 3,1 proc., w 2017 – 4,8 proc., a tegoroczny wzrost PKB ma wynieść 5,2 proc. Ale wzrost PKB to niejedyna miara, jaką MPiT podawało na konferencji.

Pomiędzy 2016 a 2018 r. wzrost o 7,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia, płacy minimalnej o niemal 22 proc., a dochodu dyspozycyjnego o średnio 5,3 proc., co jest poziomem znacznie powyżej średniej. (to znacznie powyżej średniej 10 letniej).

Resort chwalił się również zmianami w prawie, jakie udało się wprowadzić. Chodzi o Konstytucję Biznesu, 100 Zmian dla firm, Pakiet MŚP, czyli trójpak premiera Mateusza Morawieckiego.

Zmieniamy polską rzeczywistość biznesową i budujemy partnerskie relacje między administracją a przedsiębiorcami. Oszczędzamy czas i pieniądze przedsiębiorców. Wiele działań udało się nam zrealizować, inne jeszcze przed nami, a nad innymi kończymy prace. To przede wszystkim rozwiązanie problemu zatorów płatniczych, zmiany w zamówieniach publicznych czy nowa forma działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna – mówił wiceminister Mariusz Haładyj.

Resort wydaje się być szczególnie dumny z ustawy o sukcesji, dzięki której jednoosobowe działalności gospodarcze będą w stanie przeżyć śmierć przedsiębiorcy, ale Mariusz Haładyj mówił także o przepisach, które się nie zmieniły.

Już w 2017 r. było o 15 proc. mniej nowych przepisów niż rok wcześniej, a w tym roku ten spadek wynosi 50 proc. Zajmujemy się tylko tymi zmianami, które są naprawdę ważne – mówił. Innym sukcesem, na które MPiT wskazuje, było zwiększenie przez firmy nakładów na badania i rozwój. W 2017 r. z ulgi na B+R skorzystało 1090 podatników PIT i CIT, podczas gdy w 2016 r. było to 528. Kwota zgłoszonych wydatków wzrosła z 1,2 mld zł do 1,91 mld zł. Kwota odliczeń wyniosła w 2017 roku 584 mln zł – trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Najnowsze dane GUS dot. wydatków na B+R w 2017 r. wskazują, że coraz więcej polskich przedsiębiorców zwiększa wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o prawie 5 proc., a liczba personelu B+R o prawie 12 proc..

Kolejna rewolucja technologiczna staje się faktem, a my nie możemy i nie chcemy zostać w tyle. Co więcej mamy realną szanse stać się liderem tych zmian. Dlatego już teraz podejmujemy odpowiednie działania. – informuje wiceminister Marcin Ociepa.

Resort stara się rozwijać usługi cyfrowe, w tym cyfrowe płatności. Jak mówił Tadeusz Kościński, wiceminister MPiT, jeszcze kilka lat temu terminal miał co ósmy sklep w Polsce, obecnie kartą można płacić już w co drugim sklepie.

Jeszcze niedawno, aby zapłacić w urzędzie, trzeba było wypłacać pieniądze z bankomatu, a obecnie płatności elektroniczne przyjmuje już 60 proc. urzędów. Również amatorzy dużych prędkości mogą mandaty za nadmierną prędkość płacić w radiowozach kartą – mówił.

Wkrótce, bo na wiosnę przyszłego roku, zmieni się także sposób, w jaki przedsiębiorcy będą gromadzić faktury. Od 18 kwietnia 2019 r. będzie można odbierać e-faktury. MPiT przygotowało nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Pozwoli ona uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Możliwe będzie sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów najbardziej potrzebujących osób.