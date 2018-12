Resort finansów czeka na projekt ministra energii

Ocenię projekt ministra energii, gdy go poznam - powiedziała w czwartek dziennikarzom minister finansów Teresa Czerwińska, pytana o zapowiadane przez szefa resortu energii Krzysztofa Tchórzewskiego rekompensaty wz. ze wzrostem cen energii elektrycznej.

Ceny energii we współczesnej gospodarce to jest rzeczywiście istotne wyzwanie, zwłaszcza w aspekcie polityki klimatycznej, która jest wypracowana w ostatnich latach. I to, co prezentuje pan minister energii (…) pewnie pracuje nad projektem. Ja tego projektu jeszcze nie poznałam - powiedziała Czerwińska.