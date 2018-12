W grudniu poznamy strategię dla rynku kapitałowego

Chcemy do końca grudnia wypuścić do konsultacji zewnętrznych Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego - zapowiedziała w czwartek minister finansów Teresa Czerwińska. Dodała, że znajdą się tam również zachęty podatkowe.

Chcemy do końca grudnia wypuścić Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) do konsultacji zewnętrznych, aby na początku roku rząd się nad nią pochylił i przyjął - powiedziała dziennikarzom Czerwińska.

Jak przekazała, znajdą się tam również zachęty podatkowe.

Te zachęty podatkowe widzę głównie po stronie mobilizacji przedsiębiorstw, żeby pozyskiwały kapitał na rynku kapitałowym, żeby chciały wejść na ten rynek. Czyli np. zaliczenie tych kosztów związanych z emisją do kosztów uzyskania przychodu. To jest taka zachęta, którą widzę jak najbardziej do wpisania do strategii - powiedziała.

Minister tłumaczyła, że w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego najważniejse jest wyważenie interesów wszystkich uczestników oraz ich przekonsultowanie.

Stąd dużą uwagę przywiązuję do rozmów z uczestnikami rynku - powiedziała.

Jak dodała, „strategia musi przede wszystkim przewidywać instrumenty w zakresie likwidacji i barier administracyjnych, regulacyjnych, wykorzystania szans infrastrukturalnych i nowych technologii. A wszystko to ma być wsparte polityką fiskalną.

Minister zaznaczyła, że „żaden emitent nie wchodzi na giełdę po to, aby uzyskać wyższe koszty uzyskania przychodów”.

Wchodzi, bo jest w całym środowisku, czyli niskiego kosztu pozyskiwania, szybkich, łatwych regulacji i transparentności. I to jest najważniejsze. Wszędzie tam, gdzie zachęty podatkowe mogą to wesprzeć, wszędzie tam jesteśmy gotowi, żeby to rozważyć – dodała Czerwińska.

W lutym br. Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad SRRK, która ma wspierać rozwój gospodarczy Polski, będzie wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r. Zapowiedziano ją w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z ważniejszych celów SRRK ma być zwiększenie innowacyjności polskiego rynku kapitałowego (w tym wykorzystując projekty typu fintech) oraz przystosowanie go do nowych technologii, np. blockchain.

Strategia ma składać się z trzech głównych części: analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy; rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia barier dla rozwoju; właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych.

Na podst. PAP