Po zmianach w CDU możliwe wcześniejsze wybory

Piątkowe wybory szefa niemieckiej CDU będą miały większe znaczenie niż tylko roszada personalna na czele tej chadeckiej partii; ich pośrednim skutkiem może być rozwiązanie parlamentu - uważa Kamil Frymark, ekspert ds. polityki wewnętrznej RFN w OSW.

Niezależnie od tego, kto zostanie nowym przewodniczącym CDU, niemiecką politykę czekają poważne zmiany. Prawdopodobna jest zmiana na stanowisku kanclerza. Nie można też wykluczyć rozpadu wielkiej koalicji, utworzenia nowego rządu w nowej konfiguracji partyjnej, czy wręcz przedterminowych wyborów do Bundestagu - mówi w rozmowie analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.

Annegret Kramp-Karrenbauer uznawana jest przez komentatorów i media za kandydatkę namaszczoną przez Merkel. To właśnie szefowa niemieckiego rządu w lutym br. zaproponowała jej kandydaturę na stanowisko sekretarza generalnego partii. Wcześniej Kramp-Karrenbauer była premierem przedostatniego pod względem liczby ludności niemieckiego landu - Kraju Saary. Jest uznawana za przedstawicielkę liberalnego skrzydła chadecji.

Friedrich Merz z kolei był przewodniczącym frakcji CDU/CSU w Bundestagu w latach 2000-2002. W zakulisowych zmaganiach z Merkel utracił stanowisko na jej rzecz i w 2009 roku wycofał się z polityki. Merz jest uznawany za osobistego wroga urzędującej kanclerz. Kojarzony z konserwatywnym skrzydłem CDU prezentuje liberalne poglądy na gospodarkę.

Angela Merkel była wielokrotnie oskarżana przez przeciwników politycznych z własnego ugrupowania o „socjaldemokratyzację” CDU. Przez lata strategia kanclerz polegała na przejmowaniu popularnych w społeczeństwie postulatów SPD i realizowania ich jako własnych. To właśnie kolejne rządy, na których czele stała Merkel, wprowadziły m.in. płacę minimalną, armię zawodową, podwójne obywatelstwo i przeprowadziły transformację energetyczną (Energiewende).

Wybór Annegret Kramp-Karrenbauer wcale nie jest gwarancją, że Merkel pozostanie na stanowisku do końca kadencji. Kanclerz, chcąc zwiększyć szanse swojej protegowanej przed wyborami do Bundestagu, może doprowadzić do głosowania nad konstruktywnym wotum zaufania, w którym Kramp-Karrenbauer zostanie powierzona funkcja szefowej rządu. Startowanie w wyborach parlamentarnych jako urzędujący kanclerz jest w Niemczech niewątpliwym atutem - mówi ekspert OSW.