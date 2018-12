RBL_START, czyli nowości w polskiej bankowości

Pierwsza edycja programu akceleracyjnego Alior Banku dobiegła końca. Znamy już fintechy, które Alior Bank uznał za najbardziej interesujące oraz ich rozwiązania, które zasilą biznes Aliora i PZU

Program RBL_START Alior Banku i PZU miał za zadanie wypracować najlepsze produkty i usługi, które spodobają się klientom oraz wesprą aliorowy biznes, pozwalając zyskać klientom, ale i samemu Alior Bankowi przewagę konkurencyjną. W obliczu PSD2 bankowość i obszar fintech staje się naprawdę interesujący i to kolejny obszar bardzo intensywnego wyścigu zbrojeń obecnie. Program trwał trzy miesiące. Wcześniej zgłosiło się do niego 100 startupów. Wybrano najlepszych osiem. Nowym pomysłom pozwolono pracować na autentycznych danych klientów w kontrolowanym środowisku, tzw. piaskownicy.

Przez te trzy miesiące było wiele pracy i wiele wyzwań. Trzy miesiące temu zebraliśmy się szukając nowych pomysłów. Musieliśmy być bardzo zwinni, ale zwinność to nasza definicja od 10 lat. To nasza codzienność. Codziennie mamy nowe pomysły i zastanawiamy się co jest możliwe, a co nie. Po tych trzech miesiącach wiemy, że nie ma rzeczy niemożliwych i dziękuję wszystkim naszym uczestnikom za zaangażowanie – powiedział Krzysztof Bachta, prezes Alior Banku.

Bankowość zmienia się i to bardzo. Np. Starlink Bank kooperuje z Yolo Wallet (produkt dla młodych), Barclays z Wave zaoferowała pierwsze na świecie transakcje z wykorzystaniem technologii blockchain, United Oversear Bank kooperuje z Grab (powiązanie usług taxi).

Ciągle szukamy nowych rozwiązań w obszarze CX (Customer Experience – doświadczeń klienta), żeby ludziom łatwiej korzystało się z bankowości online. Nadciąga wiele innowacji w sektorze fintech. Regulacje prawne PSD2 są możliwością i jednocześnie wyzwaniem. Bo mamy wybór. Możemy być tylko dostarczycielem danych po implementacji PSD2, albo znaleźć innowacyjne pomysły i wejść we współpracę z najciekawszymi rozwiązaniami – mówi Kamila Wincenciak, menadżer ds. partnerstw z fintechami w Alior Banku.

I tak, doradca inwestycyjny od Ivest Suite pomoże zmaksymalizować zyski i zminimalizować ryzyka inwestycyjne banku, jako robotyczny doradca budowania portfolio inwestycyjnego. Sami autorzy mówią o swoim projekcie „inwestycyjna czarna skrzynka”.

W PayPo Alior wierzy tak bardzo, że już zainwestował w niego 4 mln zł, nabywając 20 proc. udziałów. PayPo to rozwiązanie dla usługi „kup teraz - zapłać później”. Klienci mogą kupić daną rzecz w e-sklepie i zapłacić dopiero po 30 dniach, lub rozłożyć płatność za dany towar na raty. „Zmienimy polski e-commerce” mówią przedstawiciele z PayPo. Jak zapowiadają, niebawem będzie głośno o ich rozwiązaniu, czyli w skrócie o procesie hybrydowym w płatnościach w e-commerce. Raty mają być nieoprocentowane, a sam proces decyzji kredytowej systemu ma trwać 3-5 sekund.

Co jeśli weźmiemy dan bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe i zmieszamy je na jednej tablicy? Tym właśnie jest Aazzur. Jak twierdzą jego twórcy, jest jak panel dyspozytora w starej telefonii naziemnej. Momentalnie, kontekstowo identyfikuje okazje do sprzedaży dopasowanych automatycznie pakietów usług finansowych i ubezpieczeniowych. Aazzur wykorzystuje część potencjału, jaki daje dyrektywa PSD2. Jest to także aplikacja, ale to rozwiązanie jest głównie rozwiązaniem front-endowym – może być zawarte jako część innych aplikacji albo strony.

AI Busters to rozwiązanie wspierające działy obsługi klienta. Skraca czas obsługi klienta i zapewnia wsparcie pracownikom w codziennych działaniach. Inspiracją miała być historia własnego doświadczenia jednego z założycieli, gdzie w ważnej i pilnej reklamacji czekał cztery dni na odpowiedź. Procesy standardowo trwające 5-9 minut AI Busters skraca do 1 minut. Działa w back-endzie więc nie trzeba nic instalować.

Banki uniemożliwiają zdalne zakładanie kont, ponieważ bank musi zweryfikować dane osobowe. W j. angielskim ten proces nosi nazwę KYC - Know Your Client. Widget Blockey umożliwia weryfikację tożsamości użytkownika i zawarcie prawem obowiązującej umowy online. Technologia ta może być również ciekawą odpowiedzią na wyzwania rynku kart pre-payed w telekomunikacji.

Automat Spendee podsyła praktyczne wizualizacje, wykresy i porady klientom indywidualnym na temat ich dochodów i wydatków, ale co ciekawsze, daje rady jak robić to lepiej. Jak lepiej wydawać, jak oszczędzać, rzuca wyzwania i anonimowo porównuje wyniki i wydatki klientów indywidualnych z decyzjami i zachowaniami innych klientów. Podsyła też produkty od PZU i artykuły, np. jak oszczędnie podróżować za granicą. Wykorzystuje mechanizm zmiennej nagrody, a działanie oparte jest na naukowych badaniach z zakresu ekonomiki behawioralnej. Co prawda, klient, który permanentnie dokonuje błędnych decyzji wydatkowych może poczuć się przez to gorzej, ale to rozwiązanie ma być dla niego właśnie kołem ratunkowym rzuconym przez bank, bo system ten podsyła praktycznie na tacy praktyczne porady i prowadzi klienta za rękę, pomagając mu lepiej prowadzić domowy budżet.

Program ukończyły również system lojalnościowy Kekemeke oraz Bankzee aplikacja bankowa dla pokolenia Z, która zmienia się wraz z dorastającym użytkownikiem (w wieku od 8 do 18 lat), edukując użytkownika finansowo po drodze.