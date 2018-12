Infrastruktura: W grę wchodzą setki miliardów złotych

Zmieniliśmy zasady inwestowania i teraz inwestujemy w całym kraju, bo Polska jest tylko jedna – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, podsumowując trzy lata działalności resortu.

Resort infrastruktury prowadzi sporo programów, ale najważniejszy wydaje się program budowy dróg.

Rząd zwiększył wydatki na program budowy dróg ze 107 mld zł do 135 mld zł – mówił Adamczyk. -Stawiamy na szlaki prowadzące z północy na południe, a więc dokończymy autostradę A1 i trasy S3 i S8 oraz zbudujemy Via Carpatia. To korytarz, który połączy Bałtyk z Adriatykiem i Morzem Czarnym. Coraz więcej krajów chce się przyłączyć do tej inwestycji. Ostatnio w Kijowie słyszałem, że Ukraina również czeka na tę trasę – dodał minister.