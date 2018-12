Energia za grosze? Poproszę!

Wraz z nadejściem jesieni uświadamiamy sobie, że wielkimi krokami zbliża się koniec roku. Dla wielu z nas jest to czas niezwykle intensywny. Cieszymy się na myśl o spotkaniach z bliskimi w okresie świątecznym i nie możemy się ich doczekać. Nie zapominamy jednak, że czekają nas jesienno-zimowe wydatki. Czasem niestety wiążą się one z wykorzystaniem oszczędności co do grosza…

Stan naszych finansów w okresie jesienno-zimowym może skłaniać do postanowienia, że zaczniemy oszczędzać. W tym trudnym okresie każdy grosz się liczy… Jest to zatem dobry moment na zadbanie o domowy budżet.

Każdy ma swoje sposoby na oszczędzanie. Niektórzy z nas, gdy pogoda temu sprzyja, poruszają się pieszo lub rowerem, aby zmniejszyć wydatki na transport komunikacją miejską lub na paliwo. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że odwiedzając sklepy, powinniśmy mieć ze sobą listę zakupów, żeby wystrzec się nieprzewidzianych wydatków. Część konsumentów korzysta też z programów lojalnościowych oferowanych przez dyskonty i supermarkety, aby otrzymać dodatkowe rabaty czy promocje. Zazwyczaj wiemy również, gdzie możemy dostać potrzebne nam artykuły za grosze – korzystamy z różnorodnych okazji i sezonowych wyprzedaży.

Jak możemy zadbać o domowy budżet?

Aby kontrolować budżet w swoim gospodarstwie domowym, spora część z nas prowadzi dziennik wydatków. Po jednej stronie zapisujemy przychody wszystkich członków gospodarstwa domowego, a po drugiej – wszystkie wydatki. Najlepiej gdy dzielimy je na wydatki stałe (takie jak czynsz, raty kredytów, rachunki, opłaty za ubezpieczenia), wydatki zmienne (ale takie, na których wysokość mamy wpływ, np. zakupy), wydatki na rozrywkę oraz kwotę, którą zamierzamy co miesiąc oszczędzać. Aby mieć większą kontrolę nad swoimi wydatkami i nabrać odpowiednich nawyków, możemy zacząć od zbierania paragonów, dzięki czemu przekonamy się, na co dokładnie przeznaczamy pieniądze. Wymaga to jednak sporej samodyscypliny.

Oszczędzanie? Nie takie trudne!

Dbanie o finanse nie musi wiązać się z wyrzeczeniami. Warto korzystać z ofert i produktów, które mogą nam w tym pomóc, aby w ten sposób zaoszczędzić parę groszy. Jest to możliwe na przykład dzięki nowej promocji Energi – „Energia za grosze”, w której przez pierwszy miesiąc 1 kWh prądu kosztuje jedynie 1 grosz! Co ważne – skierowana jest ona zarówno do obecnych, jak i nowych klientów. Oferta opłaca się zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Dni są coraz krótsze, więc wcześniej włączamy światło. Nie chcemy także rezygnować z codziennej aktywności. Gdy pogoda nie zachęca do wychodzenia, chętnie spędzamy czas w domu, czytamy książki, oglądamy filmy czy korzystamy z komputera. Ponadto czekają nas przygotowania do świąt, część potraw przygotowujemy nawet kilka tygodni wcześniej. Do wielu czynności, które wykonujemy szczególnie często jesienią i zimą, potrzebne są urządzenia elektryczne takie jak elektryczne kuchenki i piekarniki. Przy porządkach domowych w ruch pójdzie odkurzacz, a wyciągnięte z szafy jesienne i zimowe ubrania dla całej rodziny należy wyprać i wyprasować…

Grosz do grosza – opłaca się oszczędzać!

Dzięki promocji „Energia za grosze” już nie musimy martwić się, że z powyższych powodów zimowy rachunek za prąd przyprawi nas o ból głowy. Przeciętne czteroosobowe gospodarstwo domowe zużywa do 200 kWh energii miesięcznie. Łatwo obliczyć, ile możemy zaoszczędzić podczas korzystania z promocji!

Bardzo często wydaje nam się, że nie opłaca się podejmować wysiłku tylko po to, aby zaoszczędzić kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych. Nic bardziej mylnego. Nawet taką kwotę można wydać w znacznie przyjemniejszy sposób – na przykład oddać się jakiejś rozrywce wspólnie z bliskimi. Zaoszczędzone pieniądze można wydać na przykład na wyjście do kina lub na lody. W tym przypadku prawdziwe okazuje się przysłowie: „grosz do grosza…”.

Jakie jeszcze korzyści czekają na osoby, które zdecydują się skorzystać z promocji? Sprawdź dodatkowe usługi i pakiety! Wejdź na EnergiaZaGrosze.pl i sprawdź!