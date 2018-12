Czerwińska: Trzymamy kciuki za 5 proc. wzrost PKB

Stabilne finanse publiczne i odbudowa dochodów podatkowych państwa - to osiągnięcia resortu finansów w ciągu ostatnich trzech lat, o których na piątkowej konferencji prasowej mówiła minister finansów Teresa Czerwińska.

Minister finansów mówiła, że priorytety jej resortu to „wysoki wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie i stabilne finanse, które ten wzrost wspierają”.

Jeśli chodzi o dług sektora finansów publicznych, zmniejszony z ponad 54 proc. PKB do 49 proc. w 2018 roku - powiedziała, dodając, że końcowe wykonanie tego parametru jeszcze nie jest znane. To kolejny parametr, który świadczy o stabilności finansów publicznych, o tym, że wykorzystujemy dobrą koniunkturę gospodarczą do konsolidacji fiskalnej, do tego, aby deficyt sektora finansów publicznych był jak najniższy, czyli z 2,7 proc. PKB w 2015 roku do 0,9 proc. PKB w 2018 roku” - powiedziała.

Zaznaczyła, że taka jest prognoza Komisji Europejskiej.

My prognozujemy, że dojście do 0,5 proc. PKB jest realne w tym roku - powiedziała.

Przypomniała, że deficyt budżetu jest zaplanowany na poziomie 41 mld zł w br.

Mówimy o realizacji deficytu na poziomie zdecydowanie poniżej 50 proc. - mówiła Czerwińska.

Przekonywała, że dzięki bardzo dobrym parametrom budżetu jest możliwy „inkluzywny wzrost gospodarczy”, czyli „taki, w którym partycypują wszyscy, również ci najmniej zarabiający”.

Jak dodała szefowa resortu finansów „trzymamy kciuki” za wzrost gospodarczy powyżej 5 proc. w tym roku.

Również ‘trzymamy kciuki’, aby ten wzrost gospodarczy był jak najwyższy. Gospodarce potrzebny jest stabilny wzrost i mamy go teraz na poziomie powyżej 5%, ale istotne jest zachowanie go, może poniżej tego poziomu, w przyszłym roku i w kolejnym. Czy będzie to 5,2% czy 5,1% [w tym roku] - to nie jest dla mnie tak ważne, jak utrzymanie wzrostu w dłuższym terminie - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

Dodała, że działania resortu również mają na celu utrzymanie wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.

Wczoraj minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz prognozowała, że tempo wzrostu gospodarczego PKB sięgnie 5,2% w 2018 roku.

Wcześniej w tym tygodniu Fitch Ratings podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 5,1% na ten rok (z 4,8% oczekiwanych we wrześniu) i do 3,8% na rok przyszły (z oczekiwanych wcześniej 3,6%).

SzSz (PAP)/ISBnews