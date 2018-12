Zjazd CDU zdecyduje o przyszłości Niemiec

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapewniła we wtorek na zjeździe CDU w Essen, że nie powtórzy się sytuacja z 2015 roku, gdy do kraju przyjechało 890 tys. imigrantów. Potwierdziła, że w przyszłorocznych wyborach do Bundestagu będzie ponownie zabiegać o reelekcję.