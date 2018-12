Deficyt budżetowy coraz mniejszy

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) może w tym roku obniżyć się do 0,5% PKB, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Według niej, zadłużenie tego sektora może w tym roku spaść poniżej 50% PKB.

Redukcja tego wskaźnika z 2,7% w 2016 r. do 0,9% w 2018 r. - to jest prognoza na ten rok Komisji Europejskiej. My szacujemy wewnętrznie, że zejście do 0,5% jest możliwe - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej. - Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych z 54,2% w 2016 r. spadł do 50,6% w 2017 i do 49,2% w tym roku wg prognozy Komisji Europejskiej. Co prawda, wykonania jeszcze nie znamy, ale według prognozy jest to zejście poniżej 50% - dodała minister.