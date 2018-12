Dobre prawo podąża za nowoczesną gospodarką

Łączenie doświadczeń osób związanych z gospodarką, prawem i nowoczesnymi technologiami daje szanse na przygotowanie rozwiązań prawnych, które będą zapobiegać patologiom przestępczości – mówił Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny podczas konferencji „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

„Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” to projekt, w którym udział biorą specjaliści z takich ośrodków badawczych jak Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School.

Jak mówił portalowi wGospodarce.pl Bartłomiej Oręziak, jeden z uczestników projektu „Prawo gospodarka, technologia na rzecz przeciwdziałania przestępczości”, „celem tego rodziaju wydarzeń jest zapoznanie się z rozwiązaniami prawnymi, gospodarczymi występującymi w obcych porządkach prawnych”.

Zapoznajemy się z rozwiązaniami obcymi, badamy je i dostosowujemy do polskich realiów. Nie może to być takie mechaniczne implementowanie przepisów jeden do jednego, chodzi o wyciągnięcie pewnej esencji rozwiązań, dostosowanie późniejsze do przepisów prawnych, dostosowanie do polskiego społeczeństwa, które - jak każde inne - ma swoje tradycje i wymagania, i są inne realia, i do nich te rozwiązania należy dostosować. Tłumaczenie jeden do jednego byłoby błędem. Wyciągamy pewną esencję rozwiązań prawnych, technologicznych i gospodarczych, i dostosowujemy do polskich realiów – mówił Oręziak.