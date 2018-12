Kwieciński: Wzrost gospodarczy w tym roku przekroczy 5 proc.

Dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce jest nadal wysoka - wzrost PKB za cały rok 2018 przekroczy 5 proc. r/r - uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

W Polsce dynamika wzrostu gospodarczego jest nadal wysoka, pomimo spowolnienia globalnego. Wzrost gospodarczy za cały rok 2018 przekroczy 5 proc. r/r - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała dziś, że „trzyma kciuki” za wzrost gospodarczy powyżej 5 proc. w tym roku i podkreślała, że istotne dla rozwoju kraju jest utrzymanie dobrego wzrostu w przyszłym i kolejnym roku. Czytaj także: Czerwińska: Trzymamy kciuki za 5 proc. wzrost PKB

Wczoraj minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz prognozowała, że tempo wzrostu gospodarczego PKB sięgnie 5,2 proc. w 2018 roku. Czytaj także: Polska nie jest skazana na niski wzrost PKB

Jak dodał Kwieciński, w średnim terminie wzrost gospodarczy powinien utrzymać się na poziomie 4-5 proc.. Dodał, że celem jest też to, by dochód rozporządzalny rósł oraz by gospodarka była oparta na innowacyjności.

Wcześniej w tym tygodniu Fitch Ratings podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 5,1 proc. na ten rok (z 4,8 proc. oczekiwanych we wrześniu) i do 3,8 proc. na rok przyszły (z oczekiwanych wcześniej 3,6 proc.).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje, by poziom wykorzystania środków unijnych wyniósł 277 mld zł na koniec 2019 r. wobec ponad 220 mld zł obecnie.

Chcemy przygotować nowy projekt ‘Polska 2050’. Dalej inwestować i w przyszłym roku podpisać umowy na inwestycje, w których wartość dofinansowania unijnego wyniesie 46 mld zł. Na koniec roku wykorzystane ma być 277 mld zł z UE, czyli 84 proc. puli dla Polski - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Z tych środków będą finansowane nowe inwestycje, np. droga ekspresowa S7 od odcinku Warszawa-Grójec czy autostrada A1 Częstochowa-Tuczyn, podkreślił resort w komunikacie.

W ramach unijnej finansowej na lata 2014-2020 Polska uruchomiła ponad 44 tys. inwestycji o wartości prawie 358 mld zł. Wartość wsparcia w tych projektach to ponad 220 mld zł. Co oznacza dwie trzecie funduszy dla Polski jest już zagospodarowanych, podkreślono.

To są te środki wpompowywane w gospodarkę i to one dają nam tak dobre wskaźniki - wskazał minister. W przyszłym roku zamierzamy usprawnić system inwestycyjny naszego kraju - prowadzimy teraz reformę procesu inwestycyjnego, który obejmie przede wszystkim spore zmiany w prawie budowlanym - zapowiedział też Kwieciński.

Wśród zadań na najbliższy rok minister wskazał przyjęcie ustawy o dostępności i uruchomienie programu dopłat do czynszów. „Na koniec 2019 roku będzie 100 tys. mieszkań uruchomionych w inwestycjach” - powiedział minister.

Przypomniał, że w 2019 r. będą trwały negocjacje dotyczące nowej perspektywu finansowej UE. Ocenił, że szanse na to, by te rozmowy zakończyły się w połowie przyszłego roku są „raczej niewielkie”.

Resort podał też, że wartość inwestycji finansowanych w ramach tzw. planu Junckera to ok. 60 mld zł. „W przyszłym roku planowane jest pozyskanie finansowania dla co najmniej 7 dużych inwestycji” - zapowiedziano także w komunikacie.

Na podst. ISBnews