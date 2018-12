Polska cyfrowa czyli powoli do przodu

Za kilka dni - 12.12 - wejdzie w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, która w pełnym zakresie pozwoli chronić obywateli przed tzw. SMS-ami Premium. Wprowadzi także Alert RCB w pełnym zakresie- ogłosił Marek Zagórski minister cyfryzacji, podczas bilansu 3 lat działalności resortu.

Jak dodał Zagórski, właśnie zakończyły się prace na domenie gov.pl, integrujące na jednej stronie dostęp do wszystkich stron rządowych i administracji publicznej gdzie za pomocą profilu zaufanego obywatel znajdzie dostęp do wszystkich usług administracyjnych.

Jesteśmy na końcowym etapie prac nad e-dowodem. W styczniu 2019 r., pierwsze gminy będą je testowo wdrażać – przyznał minister cyfryzacji.

Według ministra , poślizg wprowadzenia e-dowodu wynika z opóźnień prac jeszcze za czasów rządów PO-PSL, oraz terminu, który ten rząd otrzymał niejako w spadku po poprzedniej ekipie.

W przyszłym roku, oprócz e-dowodu wprowadzony będzie pilotaż e-doręczeń. Priorytetem będzie również przyspieszenie tworzenia sieci 5G w Polsce.

Efekt 3 letniej pracy resortu cyfryzacji to również to co już udało się wprowadzić.

Projekt mLegitymacji szkolnej wszedł w fazę realizacji. Pierwsze szkoły rozdają już swoim uczniom mobilne wersje dokumentów, w telefonach komórkowych. W ciągu kilku dni chęć przystąpienia do projektu zgłosiło niemal 100 kolejnych placówek. Trwa pilotaż mLegitymacji studenckiej – twierdzi Zagórski.

I dodaje, nie zwalniamy. Pracujemy nad kolejnymi elektronicznymi dokumentami – m.in. mPojazdem, mPrawemJazdy i mBiletem.

Jak przyznał minister cyfryzacji kończone są prace nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która wprowadza kluczowe narzędzia do budowy skutecznego systemu cyberochrony Polski i każdego obywatela.

Rocznie wpływa ponad 20 tys. zgłoszeń ataków w sieci, nie da się ich uniknąć, ale możemy skutecznie bronić się przed nimi – dodaje Karol Okoński wiceminister cyfryzacji.

Według ministra Zagórskiego ostatnie trzy lata to dynamiczny rozwój usług e-administracji publicznej.

Zgłoszenie online narodzin dziecka, możliwość sprawdzenia przez Internet historii auta - nie tylko tego zarejestrowanego w Polsce, ale i za granicą, możliwość sprawdzenia liczby punktów karnych bez konieczności wizyty w komisariacie, e-meldunek – to tylko niektóre e-usługi, które uruchomiliśmy w ostatnim czasie. Wszystkie są coraz bardziej popularne. Pracujemy nad kolejnymi – zapowiedział minister Marek Zagórski.

Minister dodał, że wyciągnięto też wnioski z lekcji jaką dał CEPIK, w tej chwili system został już ustabilizowany i działa sprawnie.

Ostatni rok to także inwestycje w infrastrukturę, taką jak światłowody, sieci szerokopasmowe, nowoczesna telefonia bezprzewodowa. To również budowanie kompetencji cyfrowych i nowoczesna edukacja– przypomniał minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak informuje resort, ostatni rok to dynamiczny wzrost liczby Profili Zaufanych. Polacy mają ich już dwa i pół miliona. To ponad osiem razy więcej niż trzy lata temu. Tylko w tym roku około 2,5 miliona wniosków w programach 500+ i 300+ złożono przez Internet.

Do urzędów tą samą drogą trafiło 155 tysięcy wniosków o wydanie dowodu osobistego. Od 1 czerwca tego roku - czyli od dnia uruchomienia e-usługi - do dziś rodzice zgłosili online narodziny ponad 20 tysięcy maluchów. Ponad 30 tysięcy osób bez wychodzenia z domu zameldowało się w nowym miejscu zamieszkania. Polacy złożyli też prawie 29 tysięcy wniosków o odpis aktów stanu cywilnego.

Jednymi z najbardziej popularnych e-usług są możliwość sprawdzenia historii pojazdu oraz liczby punktów karnych. Polacy skorzystali z nich niemal 60 milionów razy. Od 1 października 2018 r., dzięki zmianom w prawie, które wprowadziło Ministerstwo Cyfryzacji, kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.