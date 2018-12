W polskich aptekach nie zabraknie leków

Wprowadzenie jednolitych cen leków w Unii Europejskiej odbiłaby się na kosztach leczenia, a tym samym na samych pacjentach. Na pewno zwiększy to koszty ponoszone przez szpitale, co może doprowadzić do wzrostu ich zadłużenia, lub nawet mniejszą dostępności leków do lecznictwa zamkniętego - mówi Rafał Prost, ekspert ds. polityki lekowej.